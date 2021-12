Les équipes sportives professionnelles se sentent déjà vues alors que les matchs sont reprogrammés au milieu de la flambée de COVID

LAS VEGAS, NEVADA – Les fans de football ont doublé l’action lundi soir et le seront à nouveau mardi soir.

C’est parce que la NFL a réorganisé son calendrier de la semaine 15 alors que les cas de COVID-19 augmentent parmi les joueurs, dont 100 ont été testés positifs sur trois jours la semaine dernière.

Pour la deuxième année consécutive, professionnel des sports les équipes ne s’inquiètent pas seulement pour leur adversaire, elles s’inquiètent de savoir s’il y a suffisamment de joueurs pour jouer.

« Comme partout ailleurs, vous devez vous demander si vous pouvez gérer votre entreprise si tout le monde est malade ? » a déclaré Brian Labus, épidémiologiste des maladies infectieuses et professeur adjoint à l’Université du Nevada-Las Vegas. « La NFL n’est pas différente. Ils doivent réfléchir à la façon dont ils vont gérer cela en cas de pandémie. »

LES RAMS ENTRENT DANS LES PROTOCOLES INTENSIFS DE LA NFL AU COURS DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19

La NFL a enregistré un record de joueurs positifs au COVID la semaine dernière, dont le quart-arrière des Cleveland Browns Baker Mayfield.

La ligue reportée trois de ses matchs de la semaine 15, laissant le temps à certains joueurs de recevoir un résultat de test négatif.

« Le problème que la NFL voit, c’est qu’ils ont commencé à tester beaucoup de gens, et ils ont trouvé des résultats positifs, et ils ont dû faire face à cela et annuler des matchs, reporter des matchs, faire des choses comme ça, ce qui affecte leur capacité à jouer, » dit Labus.

Depuis lors, la NFL a annoncé qu’elle réduirait les tests hebdomadaires aux seuls joueurs non vaccinés.

Entièrement vaccinés, les joueurs asymptomatiques n’ont plus à tester chaque semaine.

ANTONIO BROWN DE BUCS SUSPENDU POUR 3 JEUX SUITE À UN FAUX SCANDALE DE CARTE DE VACCIN COVID-19

« Toutes les parties devraient être dans le même bol, que vous soyez vacciné ou non », a déclaré Liffort Hobley, ancien joueur de la NFL et président du NFL Alumni Dallas Chapter. « Je pense que tout le monde devrait tomber sous le même protocole. »

Si Hobley avait joué en 2020, il aurait joué devant des découpes en carton.

Et s’il jouait cette saison, il dit qu’il ferait sa part dans la lutte contre COVID.

NFL EXIGEANT DES COUP DE PRESSION COVID-19 D’ICI LE DEC. 27

« La responsabilité incombe à toutes les parties, y compris les joueurs, et bien sûr à être suffisamment responsables pour faire les bons choix », a déclaré Hobley.

La Ligue nationale de hockey a également annoncé que les matchs disputés entre des équipes canadiennes et américaines seraient reportés.

La NBA a également reporté cinq des matchs de cette semaine.