Les équipes sportives universitaires coupées par les administrateurs au détriment de la culture, pas des budgets ⋆ .

La Hoover Tower s’élève au-dessus de l’Université de Stanford, Stanford, Californie, 13 janvier 2017 (Noah Berger / .)

Les administrateurs disent qu’ils éliminent des équipes pour économiser de l’argent, mais dans de nombreux cas, ils n’aiment tout simplement pas le sport.

Un nombre croissant d’administrateurs des collèges essaient de convaincre les étudiants, les anciens et les donateurs que le moment est venu d’éliminer les sports universitaires.

Des dizaines d’universités – dont Brown, Michigan State, William & Mary, Iowa et George Washington – ont brutalement éliminé de nombreuses équipes sportives cette année, dans des sports tels que la natation, le tennis, la gymnastique, la crosse, l’aviron, la lutte et l’athlétisme. Des centaines d’autres sont sur le billot.

Les décisions s’accompagnent généralement de difficultés budgétaires, de problèmes de COVID et de déficits de collecte de fonds nécessitant des «coupes douloureuses», mais la réalité est beaucoup plus simple: de nombreux administrateurs ont toujours méprisé les sports universitaires, et ils ont enfin un prétexte pour les éliminer. .

Lorsque les dirigeants des collèges ont été interrogés en 2009 par la célèbre Commission Knight sur l’athlétisme intercollégial, un répondant a exprimé cette attitude dominante parmi tant d’autres dans la tour d’ivoire: éducation et des valeurs souhaitables dans la société.

Dans un article pour The Atlantic, le professeur de sociologie de Columbia, Jonathan Cole, était encore plus direct. «Admettre trop d’athlètes», a-t-il insisté, signifie «refuser les admissions. . . futurs artistes et écrivains, politologues et économistes », ce qui« prive ces universités de la plus grande diversité d’étudiants possible ».

Il faut un type particulier de préjugé pour croire que les artistes ne peuvent pas aussi être des athlètes, ou que les économistes ne peuvent pas se présenter le jour du match. La liste Forbes 400 des Américains les plus riches est remplie d’anciens athlètes universitaires. Et une étude Gallup réalisée l’été dernier a montré que «les étudiants qui participaient à l’athlétisme avaient tendance à mieux réussir que les non-athlètes dans leur vie académique, personnelle et professionnelle pendant et après l’université», y compris «presque tous les aspects du bien-être [such as] santé, relations, engagement communautaire et satisfaction au travail. »

Ces résultats étincelants ne semblent pas avoir atteint les administrateurs. L’Université de Stanford et son président, Marc Tessier-Lavigne, sont certainement le pire exemple de tous. L’école a récemment annoncé qu’elle supprimerait onze sports universitaires, dont la plupart avaient produit plusieurs champions olympiques. Le raisonnement de l’école? Stanford ne peut pas se le permettre.

Cela semble déroutant, car il repose sur une dotation de 30 milliards de dollars (juste derrière Harvard et Yale) et compte parmi ses anciens élèves une litanie des personnes les plus riches du monde. Mais les étudiants qui ont eu leurs rêves sportifs anéantis n’ont jamais eu la chance de résoudre la dissonance cognitive. Au lieu de cela, la décision a été prise à huis clos, sans avertissement et sans aucune chance d’obtenir une contribution ou des solutions créatives de la part des personnes les plus touchées.

Cette indifférence insensible est devenue la méthode par défaut parmi les bureaucrates universitaires. Lorsque le Dartmouth College a annoncé ses propres réductions de programme, le directeur sportif, Harry Sheehy, a révélé glacialement pourquoi il ne consulterait pas les étudiants qu’il nuisait. «Je sais que cela semble être la bonne chose à faire, mais aucune école ne le fera. . . valider la décision auprès des entraîneurs et des joueurs [because] nous savions que ce ne serait pas le bienvenu. dit-il au journal de l’école. «Les jeunes hommes et femmes pensent que c’est froid, cruel et cruel et à bien des égards, c’est vrai.»

Dartmouth a finalement retardé indéfiniment ses révocations prévues, mais il a fallu des menaces d’un procès redouté pour le titre IX pour les déplacer. Stanford n’a pas bougé. Incroyablement, bien que les athlètes des deux écoles aient eux-mêmes collecté des millions dans le but d’autofinancer leurs équipes à perpétuité, dans chaque cas, les administrateurs ont refusé l’argent. Selon la propre comptabilité de Stanford, couper onze équipes comme prévu permettrait d’économiser environ 4 millions de dollars par an. Pourtant, lorsque les athlètes de l’école ont recueilli 30 millions de dollars pour financer les programmes, l’administration a dit que ce n’était pas assez bon.

Les affirmations selon lesquelles les coupes sont nécessaires pour diversifier l’étudiant se révèlent également être superposées. Pour commencer, l’athlétisme est depuis longtemps reconnu comme un constructeur de ponts dans les communautés mal desservies. Et bon nombre de ces équipes sont déjà bien plus diversifiées que l’ensemble du corps étudiant. Près de la moitié de l’équipe de lutte de Stanford, par exemple, sont soit des collégiens de première génération, soit des ménages à faible revenu, contre seulement 17% dans l’ensemble de l’école. Les équipes que Stanford est sur le point de supprimer représentent également la moitié des étudiants-athlètes asiatiques sur le campus.

Et il y a une signification plus profonde pour l’athlétisme qui transcende la démographie en créant la camaraderie, le but commun et la communauté. Les jeunes femmes et hommes d’horizons différents peuvent s’entraîner ensemble, se soutenir mutuellement, porter le même uniforme et s’unir autour des mêmes objectifs et aspirations. Les professeurs de lettres classiques pourraient rappeler à leurs collègues que la compétition sportive fait partie intégrante de la construction du caractère – et même du maintien de la paix – depuis au moins la Grèce antique.

La bonne nouvelle, c’est que les étudiants et les anciens de toutes les écoles confrontées à des coupes font des reculs, signant des pétitions qui promettent de retenir les dons de leurs institutions si le sport est éliminé. Quiconque se préoccupe de la trajectoire des établissements d’enseignement supérieur américains ferait bien de se joindre à leur cause.

Greg Dumas est un dirigeant de la technologie Internet et un ancien lutteur universitaire de division 1. Il vit à Sébastopol, Californie

