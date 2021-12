Les équipes sud-américaines rejoindront l’UEFA Nations League à partir de 2024

Selon Dale Johnson d’ESPN, dix pays d’Amérique du Sud, dont le Brésil et l’Argentine, devraient rejoindre l’UEFA Nations League lors de son renouvellement en 2024.

Le Brésil et l’Argentine rejoignent la Ligue des Nations

La nouvelle a éclaté vendredi après-midi que des équipes sud-américaines rejoindraient le tournoi européen à partir de 2024. Cela inclut des pays emblématiques du football tels que le Brésil, l’Argentine, la Colombie, l’Uruguay, etc.

L’annonce intervient alors que les deux organismes de football prévoient « l’ouverture d’un bureau commun UEFA/CONMEBOL à Londres et l’organisation potentielle de divers événements de football ». La version élargie de la Ligue des Nations intervient alors que la FIFA devait annoncer les résultats d’une enquête élargie concernant la fréquence des Coupes du monde.

« Nous pouvons classer cela en toute sécurité comme une tactique claire contre la FIFA et sa Coupe du monde biennale », a déclaré Dale Johnson

Fondée en 2018, l’objectif de la Ligue des Nations était de remplacer les matches amicaux internationaux dénués de sens par un football compétitif et passionnant. Pour l’instant, seules les équipes européennes en ont bénéficié car il ne contient actuellement que des équipes du continent. Les membres de la CONMEBOL ont perdu des revenus et de l’attention en raison de moins de rencontres avec les meilleures équipes européennes. Avec le nouveau format, les équipes sud-américaines pourront profiter d’améliorations financières et marketing en participant à des matchs pertinents.

L’ancien chef de la fédération polonaise a en outre confirmé que le format actuel de la Ligue des Nations serait la dernière édition. « Nous avons eu une réunion avec la CONMEBOL, la confédération des pays d’Amérique du Sud. A partir de 2024, des équipes de ce continent rejoindront la compétition.

« Sous quel format sera-t-il ? Nous y travaillons toujours. Le calendrier des matchs des équipes nationales est restreint, vous ne pouvez donc pas trop le mélanger. »

Qui rejoindra le concours ?

Le vice-président de l’UEFA, Zbigniew Boniek, a confirmé que « pas moins de 22 équipes joueront en Ligue A, dans laquelle 16 équipes sont actuellement en compétition. Six d’entre eux seront originaires de la zone CONMEBOL. Les quatre équipes restantes seront ajoutées à la Ligue B.

Il a en outre annoncé que les Ligues B et C resteraient inchangées après la refonte de la compétition. Les équipes rejoignant la Ligue A impliqueraient le Brésil, l’Argentine, la Colombie, le Chili, le Pérou et l’Uruguay. Les équipes restantes (Bolivie, Équateur, Paraguay et Venezuela) rejoindraient la Ligue B.

ESPN a en outre ajouté que tous les matchs devraient avoir lieu en Europe pour réduire les déplacements.

Dans un geste qui mettra sûrement en colère la FIFA, l’UEFA et le COMENBOL ont renforcé leurs liens au cours des années précédentes. Les deux organismes de football avaient précédemment convenu d’organiser une «grande finale» entre les vainqueurs de la Copa America et de l’Euro.

La première édition aura lieu en juin 2022 entre l’Argentine et l’Italie. L’expansion de l’UEFA Nations League intervient alors que la FIFA lancerait une Global Nations League. Cependant, une ligue des nations mondiales sans la puissance de feu de l’Europe et de l’Amérique du Sud attirera peu d’attention.

La Coupe du Monde de la FIFA n’a jamais été remportée par une équipe en dehors de l’Europe ou de l’Amérique du Sud, ce qui signifie que la perte de ces membres serait préjudiciable aux projets futurs de la FIFA.

