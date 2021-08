Les équipes “très heureuses” de Michael Masi, déclare Seidl

Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a déclaré que dans l’ensemble, les équipes de F1 sont toutes “très satisfaites” du travail accompli par Michael Masi.

Masi est devenu directeur de course de la FIA en 2019 à la suite du triste décès de Charlie Whiting la veille de l’ouverture de la saison en Australie.

Avec Mercedes et Taureau rouge enfermé dans une lutte serrée pour le titre cette année et s’affrontant sur et hors piste, il a souvent subi la pression des deux parties et a reçu sa juste part de critiques.

Ce fut le cas plus que jamais au Grand Prix de Grande-Bretagne lorsque, après la chute de Max Verstappen en raison d’un contact avec Lewis Hamilton, le personnel des deux équipes a été entendu le pousser à prendre la décision qu’ils voulaient.

Néanmoins, il a toujours le soutien total de toutes les équipes du paddock et est considéré comme faisant un excellent travail par elles, selon Seidl.

“En général, nous sommes très satisfaits du travail que fait Michael, ce qui est très difficile”, a-t-il déclaré. speedcafe.com.

« La chose la plus importante de notre côté est la transparence, la cohérence et un bon dialogue, que nous avons généralement avec lui.

« Bien sûr, il y a parfois des situations où vous n’êtes pas d’accord, c’est normal, nous sommes du côté des concurrents, il est du côté de la FIA.

“Mais je suppose que si vous regardez en arrière maintenant, depuis qu’il a pris le pouvoir, je pense qu’il a fait un excellent travail.”

Comme l’a dit Seidl, la transparence est l’une des exigences les plus importantes pour les équipes, et dans un effort pour la fournir, Masi a mis en place une approche plus ouverte de lui-même et des stewards depuis sa prise de fonction.

Dans le même ordre d’idées, il a déclaré qu’il était heureux que les équipes parlent aux commissaires immédiatement après une course, mais ne leur permet pas de le faire comme Christian Horner et Toto Wolff l’ont fait à Silverstone, ce qui, selon lui, est une politique des équipes. Support.

« Après chaque événement, nous évaluons ce qui s’est passé, ce qui ne s’est pas produit et ce qui peut être amélioré », a expliqué Masi.

« Les discussions avec un certain nombre d’équipes différentes ont montré qu’il y avait un accord complet sur le fait que personne ne devrait être autorisé à rejoindre les stadiers pendant les sessions.

« Les gens ne devraient pas pouvoir y aller au milieu de la course.