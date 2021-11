Les équipes vitales ont un temps de récupération au milieu de trois têtes

À l’approche de la première étape d’un triplé exténuant, Fernando Alonso a déclaré que le temps de récupération serait « vital » non seulement pour les pilotes mais pour tout le personnel de l’équipe.

Le Grand Prix du Mexique de ce week-end marque le début de la fin du championnat avec seulement cinq courses à disputer, mais cela fait cinq courses en six semaines.

Dans une fin de saison pleine d’action, les équipes passeront un week-end au Mexique avant de se rendre au Brésil, puis de faire le long voyage vers le Qatar dans un triplé.

Après une pause d’une semaine, le sport sera de retour en Arabie saoudite avec Abu Dhabi immédiatement après.

Si la période s’annonce difficile pour les pilotes, elle l’est peut-être davantage pour les équipiers qui arrivent plus tôt et repartent plus tard.

« Nous connaissons cela maintenant comme cela a été le cas ces dernières années en Formule 1 », a déclaré le pilote Alpine.

« Le plus dur sera le nombre de déplacements au cours des trois prochaines semaines car les distances entre chaque course sont assez longues. S’assurer que vous obtenez une récupération et un repos décents sera crucial pour maintenir l’énergie.

« Entre les courses, nous veillerons à faire tout ce qu’il faut pour aider à récupérer après un week-end de course. Il est également important que tout le personnel ait le temps de récupérer également.

« Tout le monde travaille dans un environnement à haute pression pendant un week-end de course, il est donc essentiel de leur laisser suffisamment de temps pour récupérer correctement. »

L’équipage est soit déjà à Mexico, soit en route ; c’est le moment de prévisualiser le #MexicoGP avec @OconEsteban et @alo_oficial ! #MexiqueGP #F1ESTA pic.twitter.com/rOrPOjlKqm – Équipe Alpine F1 (@AlpineF1Team) 2 novembre 2021

Alonso espère qu’Alpine rebondira au Mexique après avoir enregistré un double abandon au Grand Prix des États-Unis.

Alors que le double Champion du Monde a été contraint à l’abandon suite à la casse de son aileron arrière, son coéquipier Esteban Ocon est sorti avec un souci mécanique.

« Ce fut un week-end difficile pour nous en tant qu’équipe », a déclaré Alonso. « Nous avons eu du mal à partir de vendredi et nous n’avons pas pu trouver l’équilibre que nous avions en Turquie, où c’était sans doute la meilleure voiture que j’ai pilotée toute la saison.

« Nous avons également pris la décision de changer le groupe motopropulseur pour qu’il soit frais pour le reste de la saison et cela impliquait de partir du fond de la grille dimanche.

«Malgré cela, c’est une piste amusante pour essayer de rattraper le terrain, et nous avions une chance de terminer dans les points avant le problème d’aileron arrière de ma voiture.

« En dehors de la course, c’était formidable de voir le soutien des fans pour le sport. Je pense que l’Amérique a vraiment appris à aimer la Formule 1 et nous l’avons ressenti pendant tout le week-end à Austin. »

Il estime que l’équipe peut s’attendre à un meilleur week-end sur l’Autodromo Hermanos Rodríguez.

« C’est une autre piste amusante où il y a de bonnes opportunités de dépassement et une très longue ligne droite », a-t-il déclaré.

« »Nous allons à une autre course où l’ambiance est géniale, et la section stade de la piste ne ressemble à aucune autre sur le calendrier. J’aime le football et cela me rappelle beaucoup un stade de football quand vous êtes dans ce dernier secteur.

« C’est généralement une course chaude et l’altitude est élevée, donc cela nous met énormément de pression sur nous et sur la voiture. »