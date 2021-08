Les erreurs commerciales (et comment les éviter)

De nos jours, il est relativement facile pour les professionnels du numérique de créer leur propre entreprise. Il suffit de remplir quelques documents gouvernementaux, d’acheter des ordinateurs et des licences de logiciels, de créer un site Web de studio et c’est parti pour les courses. Détendez-vous, fumez un cigare et encaissez ces chèques. Si seulement c’était si simple.

Au fil du temps, nous vous garantissons que vous ferez des erreurs, même si vous êtes super organisé. Vous pourrez rapidement attraper et réparer certains d’entre eux, mais d’autres se transformeront en avalanches de stress, d’anxiété et de perte de revenus. Misez dessus. Qu’il s’agisse d’un problème lié aux employés, de la société de gestion de la paie qui ne remplit pas les bons documents auprès des agences fiscales ou d’un client qui retient des informations clés nécessaires à la réussite de votre projet, vous devrez maîtriser le contrôle des dommages.

Greg Storey et Greg Hoy de Happy Cog gèrent des magasins ensemble depuis près de deux décennies, et une chose qu’ils ont apprise, c’est que regarder les autres foirer est l’un des meilleurs moyens d’apprendre à ne pas le faire. Il y a quelques années, ils ont lancé une retraite appelée Owner Camp pour les personnes qui possèdent leurs propres studios numériques.

Chaque retraite consiste en trois jours de discussion ouverte et honnête, dont une grande partie se concentre sur les leçons apprises à la dure. Dans l’esprit de ces conversations, ils aimeraient donner un aperçu de certaines des erreurs qu’ils ont vécues, de quelques-unes que leurs pairs ont endurées et des leçons qu’ils ont tous apprises.

Faire couler l’argent

La gestion des flux de trésorerie peut être le fléau de l’existence d’un propriétaire d’entreprise. La plupart d’entre nous démarrent relativement modestement, avec une poignée d’employés et une charge de travail qui nous permet de nous débrouiller sans investisseurs providentiels ni marges de crédit. Une fois que l’entreprise se développe, les choses se compliquent. Par exemple, les clients peuvent rester sur votre facture pendant une semaine ou plus, même si vous la leur avez livrée rapidement. Avant que vous ne vous en rendiez compte, vos modalités de paiement de 30 jours ont été prolongées.

L’une de ces expériences est arrivée à Warren Wilansky, ancien élève du Owner Camp, qui possède et dirige Plank, un studio de design numérique à Montréal : « Au cours de la deuxième année de gestion de Plank, nous avons commis l’erreur de ne pas bien planifier le compte de taxes qui a frappé nos bureaux un jour. Nous n’avions pas assez d’argent en banque pour le payer, et à ce moment-là, nous n’avions même pas de filet de sécurité monétaire ni de marge de crédit.

Heureusement, Wilansky a réussi à trouver un moyen d’effectuer son paiement et d’éviter d’autres problèmes. Une marge de crédit peut être un outil extrêmement utile pour aider à gérer les flux de trésorerie. Les banques aiment voir des antécédents de solvabilité démontrés, et cela vaut la peine de faire une demande à l’avance. Le processus peut prendre plusieurs semaines, alors n’attendez pas d’avoir un besoin urgent d’argent. Prévoyez que les choses tournent mal quand les choses ne vont pas mal.

Être transparent

(Crédit image : Shutterstock / DimaBerlin)

La transparence peut être difficile à gérer, que ce soit avec un seul partenaire commercial ou une organisation de cent personnes. Déterminer quoi (et quoi ne pas) partager avec vos collègues est une décision que vous devez prendre vous-même. Cela peut être une proposition damnée si vous le faites et damnée si vous ne le faites pas. Nous avons constaté qu’un certain niveau de transparence est nécessaire pour tirer le meilleur parti des membres de votre équipe et pour les aider à grandir en tant que leaders. Si vous le faites bien, vous gagnerez leur respect. Cependant, trop de transparence – quelles que soient vos bonnes intentions – peut créer un sentiment de droit qui peut saper vos relations avec vos collègues.

Nous avons travaillé avec une personne avec qui nous avons choisi de partager de plus en plus d’informations. Lorsque nous avons rencontré une période de vente lente, l’argent est devenu rare. Nous avons fini par assumer une charge de travail plus agressive que celle que nous aurions habituellement. Pour un certain nombre de raisons, nous ne pensions pas que partager les détails de notre situation financière était la bonne chose à faire. Nous pensions que cela aurait créé trop d’anxiété.

L’employé a demandé pourquoi nous prenions plus de travail et s’y est fortement opposé. Nos niveaux croissants de transparence avaient créé une attente, et nous nous sentions maintenant obligés de partager les raisons des décisions difficiles que nous prenions en tant que propriétaires d’entreprise. L’employé ne savait pas que nous ne nous étions pas payés tous les deux pendant deux mois pour les payer, leur fournir des soins de santé et continuer à cotiser à leurs comptes de retraite. C’était incroyablement stressant.

Depuis lors, nous évaluons en permanence la quantité d’informations à partager avec nos collègues. Nous avons été plus ouverts au partage d’informations financières, et nous continuerons probablement à le faire. Certaines entreprises sont totalement transparentes sur les salaires. On n’a pas encore l’impression d’y être.

Choisissez judicieusement vos partenaires

Carl Smith, fondateur et PDG de nGen Works, sait qu’il y a des moments clés dans votre vie où vous avez l’opportunité de faire une première impression vitale. Après des centaines d’heures de travail et six mois sans revenus, nGen Works était prêt à saluer le monde fin 2003. Ils ont trouvé des milliers d’adresses e-mail à partir de cartes de visite et d’anciens e-mails. “Nous avons créé un film Flash de trois minutes mettant en valeur nos talents d’animation. Nous avons passé des semaines à créer l’e-mail parfait. Nous avons peaufiné notre message à quelques centimètres de sa vie.

« Puis, la veille d’appuyer sur « Envoyer », nous avons appris qu’il existait des moyens de suivre les messages électroniques afin d’obtenir des informations supplémentaires. Une recherche rapide sur AltaVista nous a conduits à une entreprise en Californie qui avait l’air incroyable. Non seulement cela pouvait-il nous aider à suivre le succès de notre messagerie, cela pourrait nous aider à personnaliser les e-mails – nous les avons suivis.

Nous avons passé les dernières 24 heures avant le lancement à saisir manuellement les noms dans notre feuille de calcul afin de pouvoir personnaliser nos messages. Avec une grande impatience, nous avons attendu l’heure du lancement. Les bières étaient réfrigérées et les opérateurs se tenaient prêts. Nous avons scanné le message une dernière fois. Alors, hop. C’était loin. En une minute, nous avons eu notre première réponse. “Hé, j’ai cliqué sur ce lien et ça ne marche pas.” Nous avons jeté un œil. Aucun des liens n’a fonctionné. Il s’est avéré que le système de notre nouveau partenaire de messagerie était complètement en panne.”

Gérer les ralentissements

(Crédit image : Shutterstock / afotostock)

En 2014, Greg Hoy a écrit à quel point l’économie a été difficile pour les agences numériques. Le premier trimestre de l’année a été désastreux pour beaucoup. Face à des moments comme ceux-ci, cela signifie devoir prendre des décisions difficiles qui peuvent entraîner une dette paralysante et une équipe démoralisée.

James Archer, de la société de conception UX Forty basée à Phoenix, a récemment relevé ce défi et est reparti avec quelques conseils avisés : « La vérité brutale de la propriété d’une entreprise est que parfois les licenciements sont totalement appropriés, non seulement pour l’entreprise elle-même, mais pour toutes les personnes impliquées. . Personne ne m’avait jamais dit cela, alors quand les choses sont devenues difficiles, j’ai commencé à creuser un trou profond dans notre ligne de crédit, en essayant de garder l’équipe ensemble alors que j’aurais dû reconnaître que nous étions en sureffectif pour le travail que nous avions à faire.

“Pour aggraver les choses, certains membres de l’équipe ont fini par s’inquiéter du déséquilibre financier causé par la tentative de préserver leur emploi et ont fini par démissionner de toute façon. Rétrospectivement, tout le monde aurait été mieux si j’avais laissé certains d’entre eux partir six mois Si vous vous demandez si vous devez envisager des licenciements, il est probablement déjà temps de le faire et de garder votre entreprise solide pour l’avenir.

Charge à droite

Lorsque vous démarrez un studio, la plus grande inconnue à laquelle vous devez faire face est peut-être de savoir combien facturer vos services. On nous pose cette question tout le temps. Le fondateur de Happy Cog, Jeffrey Zeldman, nous disait : « Vous travaillerez aussi dur pour un site Web à 5 000 $ que pour un site Web à 50 000 $. Il avait absolument raison. Les clients veulent ce qu’ils veulent, alors préparez-vous.

Aaron Quinn, co-fondateur d’eHouse Studio à Charleston, en Caroline du Sud, a une belle histoire pour illustrer ce point : « Au cours de la première année d’activité, on nous a demandé de tarifer une refonte d’un grand site Web pour une organisation. Il avait récemment lancé son site, mais n’en était pas satisfait. « À l’époque, les quatre membres de l’équipe de notre entreprise travaillaient ensemble pour détailler chaque heure et chaque tâche pour établir le prix du projet. C’était l’un des plus gros projets que nous ayons entrepris à ce jour.

“Nous nous attendions à ce que le client ne soit pas satisfait du prix de l’autocollant, car il venait de construire son site existant. Dans la présentation, nous avons approché nerveusement le prix final de 30 000 $, tout ce que nous pouvions dire était:” Ça va être autour 30′. La réponse du client était : ’30 ? Mille ? J’ai payé plus de trois fois pour le premier, où dois-je signer ?’ C’était notre première réalisation que nous sous-évaluions ce que nous avions à offrir et que nous pouvions réellement facturer la valeur correcte.

S’attaquer aux e-mails

(Crédit image : Shutterstock / Kaspars Grinvalds)

Avec toutes les méthodes avec lesquelles nous devons communiquer maintenant, il y en a une qui cause constamment des problèmes : le courrier électronique. Il est tout simplement trop facile de rater un e-mail si vous n’y prêtez pas attention.

Il y a des années, on nous a demandé de participer à un pitch pour repenser le site web d’une organisation très prestigieuse. Après des semaines de dialogue et de travail de préparation, nous avons atteint le dernier tour de sélection. Un dimanche matin, la cliente potentielle nous a envoyé un e-mail pour nous demander si nous pouvions répondre à une liste de questions de suivi qu’elle avait fournies.

Alors que nous lisions l’e-mail, une réponse a été envoyée dans nos boîtes de réception par un responsable du développement commercial avec lequel nous travaillions. Ces mots, inclus dans la réponse par e-mail, sont tatoués dans notre cerveau : « Ces gars-là sont des emmerdeurs, mais c’est une organisation de classe mondiale et ils auront fière allure dans notre portefeuille. »

Le problème? Il avait appuyé sur « Répondre à tous ». La réponse est allée au client aussi. Pouah. Nous avons passé le reste de la journée à rédiger soigneusement les excuses les plus réfléchies et les plus humbles que nous puissions rassembler. Une personne, tapant précipitamment une réponse, venait d’insulter un groupe de personnes qui font le travail des anges. Le lundi matin, nous nous sommes retirés gracieusement de la considération, avons souhaité bonne chance au client et avons laissé partir la personne chargée du développement des affaires.

Faire des erreurs

L’année dernière, notre entreprise a connu de nombreux changements. Dans les années passées, nous nous occupions des projets des clients géographiquement – ​​notre bureau d’Austin s’occupait du travail à proximité et notre bureau de Philadelphie se concentrait sur le travail dans le nord-est des États-Unis. Au fur et à mesure que notre entreprise grandissait, il est devenu évident que cette structure n’évoluait pas bien. Après avoir soigneusement examiné une nouvelle approche basée sur l’équipe, l’un de nous a publié un article long et énergique qui décrivait tous les détails juteux avec un nouvel organigramme.

Après avoir cliqué sur « Envoyer », il a fermé son ordinateur portable et est parti en vacances d’une semaine. Inutile de dire que peu de gens ont été complètement paniqués par un changement aussi important et ont immédiatement posé des questions pour lesquelles certains d’entre nous n’avaient pas de réponses détaillées. À la fin des vacances, notre équipe de direction a parlé de ce qui s’est passé. Sachez que si vous transmettez des informations qui changent la vie à votre personnel, ils auront des questions à ce sujet. Soyez disponible pour eux.

Aucune de ces situations n’a de solution unique. Le seul dénominateur commun des propriétaires d’entreprise est le fait qu’ils possèdent des entreprises. En dehors de cela, les choses peuvent être très différentes. Le secret est de partager des informations et d’appliquer ce qui a du sens pour vous. Nous vous encourageons à vous parler. Il y a beaucoup de travail là-bas. Partager un secret ou deux ne vous mettra pas en faillite, cela vous rendra plus fort. Les erreurs sont un bon point de départ.