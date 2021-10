Les erreurs coûteuses de Dave mettent les Dodgers dans les cordes

Les Dodgers de Los Angeles ont perdu pour la deuxième nuit consécutive contre les Braves d’Atlanta. Cela ressemblait à un « remake » du premier match parce que le résultat était le même. Un coup sûr pour laisser les champions actuels des World Series sur le terrain, cette fois au détriment d’Eddie Rosario.

Mais il y a une énorme différence avec la plupart des autres défaites des Dodgers cette saison. Dave Roberts était à la pointe de la technologie, mais prenait de bonnes décisions, assez précises. Ou du moins, qu’ils allaient bien. Aujourd’hui, c’était totalement l’inverse. Voyons.

Joe Kelly (12 lancers) et Blake Treinen (9) ont eu la chance de marcher une manche de plus et d’éviter l’utilisation d’un releveur supplémentaire. Les porter juste pour une manche propice qui viendrait plus tard.

Dave Roberts a déclaré que Julio Urías était également disponible hier soir. « C’était un endroit parfait pour lui en 8e pour arriver à Kenley en 9e. » #Dodgers – David Vassegh (@THEREAL_DV) 18 octobre 2021

Julio Urías a été envoyé pour lancer la huitième manche, comme s’ils n’avaient pas un enclos des releveurs qui a clairement été conforme tout au long de la saison et dans lequel, si Julio reposait court était disponible, tous ceux qui étaient là hier devraient également l’être.

La situation n’était pas une urgence et avec deux points d’avantage Brusdar pour le huitième et Jansen pour le neuvième, ils ont dû résoudre. Ou si Joe ou Blake avaient marché une manche de plus, la huitième manche se serait passée sans douleur ni gloire.

Le manager des #Dodgers, Dave Roberts, a déclaré qu’il pensait que Julio Urías était la meilleure option à cet endroit. – Juan Toribio (@juanctoribio) 18 octobre 2021

Dave a beaucoup fait confiance à son instinct, il a de nouveau senti que c’était la bonne décision. Au milieu de ses sentiments, il compromet le jeu et met Julio Urías dans une position inappropriée après la saison qu’il a eue.

#Dodgers Max Scherzer a lancé 79 lancers ce soir. Il a dit qu’il espérait être dans la gamme des 95, mais a partagé que son « bras était mort » (fatigue, pas « blessures du drapeau rouge »). Il s’attend à ce qu’il rebondisse et soit prêt pour son prochain départ. – Kirsten Watson (@kirsten_watson) 18 octobre 2021

Il a dû éliminer Max Scherzer au cinquième parce que le droitier n’avait pas l’impression que son bras réagissait correctement. Ses deux dernières lignes droites n’ont pas dépassé 91 mph et je ne peux que faire appel à la balle de rupture. Max a lancé le cinquième match de clôture de la Division Series, et nous étions tous heureux à ce moment-là. Mais aujourd’hui, il en a payé le prix. Dave n’a pas appris sa leçon.

Désolé, Dave Roberts redevient Dave Roberts. Et les Dodgers devront venir à Chavez Ravine par derrière.