Les erreurs de Gary Sánchez ont influencé la défaite des Yankees

in

Les Yankees Les joueurs de New York ont ​​été abandonnés par les Orioles après un simple, mais il y a eu des erreurs de Gary Sanchez qui étaient des facteurs clés pour ceux de Baltimore.

Clay Homels a abandonné un point en 2 manches à cause d’un lancer flétri qu’il a fait Gary Sanchez, avec qui le match était à égalité en huitième manche 2-2.

Gary Sanchez peut être l’une des principales raisons de la brutale saison des #Yankees qu’il ne peut tout simplement pas attraper. plus sur les statistiques du jeu https://t.co/awAwTX8QZE (via @MLB) pic.twitter.com/A964X3ad0Y – YebScore – Scores en direct, NFL, NBA, MLB, DFS Optimizer (@yebscore) 17 septembre 2021

Puis à la neuvième manche avec un but chargé, 1 retrait, compte à 3-1, le lanceur Wandy Peralta a accordé un point produit d’un point grâce à Austin Hays, qui a laissé les perdants au sol. Yankees de New York.

NE COMPTENT-ILS PAS SUR NOUS ? 😏 #LosOrioles #Birdland pic.twitter.com/kinhUWT2WI – Orioles de Baltimore (@losorioles) 17 septembre 2021

Bien que l’offensive des deux équipes ait été dominée par les lanceurs, le gaucher Jordan Montogomery a connu son plus grand nombre de retraits au bâton dans les ligues majeures avec un total de 11, permettant un seul point en six manches de travail. Clay Homels a lancé 2 manches avec un point grâce à l’erreur de Sanchez et Wandy Peralta a été le perdant du match après avoir cédé le coup sûr à Austin Hays.

Pour l’offensive des Yankees de New York, le gaucher Joey Gallo a frappé un circuit en solo et Gio Urshela a réussi un doublé RBI, les seuls points que l’équipe du Bronx a pu marquer tout au long du match.