Les erreurs de Sebastian Vettel “ n’aident pas l’acceptation dans l’équipe ”

L’ancien pilote de F1 Ralf Schumacher craint que des erreurs comme à Bahreïn nuisent à l’étape d’installation de Sebastian Vettel chez Aston Martin.

L’ancien quadruple champion du monde a connu un week-end d’ouverture très délicat pour la marque de retour Aston Martin à Bahreïn.

Dans un premier temps, il a été éliminé en Q1 puis envoyé en fond de grille pour ne pas avoir ralenti sous des drapeaux jaunes à double agitation.

Puis le jour de la course, il a shunté Esteban Ocon d’Alpine, avec son accusation que le Français a changé de ligne dans le premier virage, suscitant de nouvelles critiques, les replays montrant clairement que Vettel était en faute. Il a quitté l’événement avec cinq points de pénalité ajoutés à sa super-licence.

Schumacher n’a pas hésité dans sa critique de Vettel, déclarant précédemment que les «gémissements» de son compatriote devaient cesser, et a maintenant ajouté que des erreurs comme celles de Bahreïn n’aideront pas la cause d’acceptation de Vettel au sein de sa nouvelle équipe.

“Je pense que Sebastian s’est excusé par la suite et ça doit être tout, il a eu une erreur de jugement là-bas”, a déclaré Schumacher à Sky Germany.

«C’est arrivé à Sebastian à quelques reprises maintenant qu’il était un peu serré sur l’écart. J’espère qu’il trouve une solution pour lui-même. Parce que si quelque chose comme ça vient s’ajouter à un week-end aussi désastreux, ça ne l’aide pas vraiment, même pas avec l’acceptation de l’équipe.

«En conséquence, ce sera encore plus difficile pour lui maintenant à Imola. Il doit être devant. Il devrait aussi être plus rapide que son coéquipier [Lance Stroll] mais ne doit pas non plus faire d’erreur. Ce ne sera pas si simple pour Sebastian.

Mais aucun des pilotes d’Aston Martin ne devrait déranger ceux qui sont en tête du peloton à Imola, qui devraient être à nouveau Red Bull et Mercedes. Schumacher, cependant, donne l’avantage à Red Bull et Max Verstappen.

«Imola est censée être une piste Red Bull. Verstappen a été très rapide là-bas l’année dernière, il n’a eu qu’un problème technique sinon vous auriez vu un Red Bull devant », a-t-il expliqué.

«Je revois donc Red Bull légèrement devant. Mais Mercedes n’a pas dormi [in terms of developing the car]. Bottas a également été extrêmement fort en course. Ce sera certainement passionnant entre les deux [Red Bull and Mercedes]. »

