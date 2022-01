Les erreurs de Tottenham Hotspur donnent l’avantage à Chelsea dans la cravate de la Coupe Carabao

Le match aller de la première demi-finale de la Coupe Carabao a vu Chelsea s’imposer 2-0 à la suite d’erreurs inexplicables de Tottenham Hotspur. Antonio Conte est revenu à Stamford Bridge pour la première fois depuis son limogeage par Chelsea en 2018, cette fois en tant que manager des rivaux Tottenham Hotspur. Romelu Lukaku est revenu dans la formation de départ de Chelsea après avoir été abandonné pour le match nul 2-2 contre Liverpool après ses commentaires controversés dans une interview avec Sky Italia.

Chelsea conserve l’avantage après des erreurs inexplicables de Tottenham Hotspur

Tottenham Defence s’autodétruit avec des erreurs

Lukaku était presque de retour dans les bons livres de Chelsea après moins d’une minute car il était trop fort pour Davinson Sanchez. Au lieu de tirer, cependant, il a étrangement choisi d’essayer de passer avant de ne trouver personne. Thomas Tuchel ne s’est pas retenu sur la ligne de touche en disant à son attaquant qu’il aurait vraiment dû mettre ses lacets dans le ballon, mais les signes étaient inquiétants pour Tottenham et ils n’ont pas tenu compte de l’avertissement.

Une chose que Conte a fait depuis son arrivée aux Spurs est d’utiliser un solide arrière trois, qui se compose généralement d’Eric Dier, Davinson Sanchez et Ben Davies. Mais, avec Dier testé positif pour Covid-19, Conte a dû faire venir Japhet Tanganga. Et, dès le premier coup de sifflet, les trois arrières ressemblaient à des étrangers et c’est exactement ainsi que Chelsea a profité pour prendre l’avantage.

Sans aucune pression, Tanganga a inexplicablement tenté une passe à Emerson Royal, qui était sur ses talons – permettant à Marco Alonso de pincer et de jouer le ballon derrière Tanganga à Kai Havertz, qui a marqué via une déviation de Sanchez. C’était choquant de défendre contre les Spurs et un but de leur propre initiative. Et, à partir de là, Chelsea a senti le sang.

C’était une autre erreur bizarre qui a presque offert à Chelsea un deuxième but alors que Pierre Emile-Hojbjerg, encore une fois inexplicablement et sous peu de pression, a frappé un dégagement à Oliver Skipp qui est venu à Havertz qui n’avait besoin que de faire preuve de sang-froid. L’Allemand, heureusement pour les Spurs, a décoché son tir directement sur Hugo Lloris. Antonio Conte a rugi sa désapprobation de la zone technique et c’est compréhensible. Tottenham était chaotique et n’a pas pu prendre pied contre la haute presse que Chelsea avait utilisée efficacement contre Liverpool.

Le cauchemar de Tanganga s’est encore aggravé à la 34e minute quand tout ce qu’il avait à faire était de donner un coup franc pour un corner, mais au lieu de cela, il a dirigé le ballon à Davies et le ballon est allé au fond des filets pour porter le score à 2-0. le côté maison. Chelsea ne pouvait pas croire à leur chance. Ce fut une première mi-temps calamiteuse des Spurs et dans laquelle ils n’ont eu aucun tir au but.

Erreur après erreur

Chelsea se serait attendu à un match difficile contre les Spurs de Conte, qui n’avaient perdu qu’une seule fois en 11 matchs sous l’Italien. Mais ce qu’ils ont affronté au cours des 45 premières minutes, c’était le Tottenham d’antan. Erreur après erreur.

Matt Doherty jouait dans une position d’ailier gauche inconnue et n’arrêtait pas de donner le ballon; le Hojbjerg, habituellement fiable, semblait perdu et parfois anonyme; Sanchez ressemblait à un lapin dans les phares à chaque fois que Lukaku s’approchait de lui, et Oliver Skipp, qui a brillé aussi loin sous Conte, n’a eu aucun impact. Le seul joueur des Spurs qui semblait pouvoir faire bouger quelque chose était Lucas Moura, mais ceux qui l’entouraient semblaient loin du rythme. Harry Kane et Son Heung-min étaient des spectateurs. Au cours des premières mi-temps, c’était lamentable de Tottenham – même sans aucune idée – et pour Antonio Conte, c’était clairement inacceptable.

Changement de formation pour les Spurs

Conte a éliminé Doherty à la mi-temps et l’a remplacé par Tanguy Ndombele pour ajouter plus de verve offensive. Et cela a certainement donné plus d’élan aux Spurs, car ils ont montré plus d’intention d’attaque dans les premières minutes de la seconde mi-temps qu’ils ne l’ont fait dans l’intégralité de la première. Il y avait une intention claire d’essayer de mettre Ndombele sur le ballon, mais Chelsea était bien organisé et capable de limiter les Spurs à des tentatives désespérées telles que celle du Français susmentionné qui était sauvage, haut et large. C’était mieux des Spurs mais manquait toujours de qualité.

Les Spurs sont toujours à égalité, mais auront besoin d’un changement d’attitude pour progresser

Tottenham a une étrange histoire d’amour avec la Coupe de la Ligue. C’est le dernier trophée qu’ils ont remporté en 2008 lorsqu’ils ont ironiquement battu Chelsea en finale. Depuis lors, cependant, ils ont perdu les finales contre Manchester United et Manchester City et d’une manière ou d’une autre, ils ont toujours une lueur d’espoir d’être en finale de 2021. Mais ils auront besoin d’un changement d’attitude et d’application pour progresser. En plus de cela, Tottenham Hotspur doit éviter les erreurs inutiles.

Chelsea a travaillé dur et a poussé haut, mais les deux buts étaient complètement évitables et malheureusement pour Tanganga, les deux étaient de sa faute. Que ce soit un manque de temps de jeu ou de gros nerfs de match, seul le joueur lui-même le saura, mais ce fut une mauvaise journée au bureau pour lui. Bien que le défenseur soit directement responsable des deux buts, le reste de l’équipe des Spurs doit également être scruté pour la défaite.

Dans une autre demi-finale, Harry Kane n’a de nouveau pas réussi à marquer le match et Son, Hojbjerg, Sanchez et Royal ont tous été médiocres. Matt Doherty a été lié à un éloignement du Tottenham Hotspur Stadium en janvier et lors de cette performance, peu de clubs feront la queue pour ses services et son déménagement de Wolverhampton Wanderers n’a jamais fonctionné pour lui – un éloignement est nécessaire s’il est pour relancer sa carrière.

Les fans de Chelsea ont célébré la fin du match et même s’ils ont un pied en finale, eux et Tuchel seront également conscients qu’aux Spurs, l’atmosphère sera dynamique et qu’ils devront toujours être à leur meilleur pour terminer le travail.

Pour Conte, il a maintenant la chance de regrouper ses joueurs, d’espérer remettre en forme Eric Dier et de tenter de renverser une égalité qui aurait déjà pu être bien au-delà de leur portée après plusieurs erreurs de Tottenham Hotspur.

