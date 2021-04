Les erreurs d’Imola de Yuki Tsunoda n’étaient “ pas acceptables ”

Yuki Tsunoda n’a pas besoin d’Helmut Marko pour lui dire que ses erreurs à Imola n’étaient pas bonnes, la recrue déclarant que ce n’était «vraiment pas acceptable».

Après avoir terminé dans les points à Bahreïn, Marko a annoncé au monde que Tsunoda pourrait devenir le premier champion du monde de F1 au Japon.

Le directeur sportif de la F1, Ross Brawn, a apporté son soutien, affirmant que le joueur de 20 ans était la «meilleure recrue de la Formule 1 depuis des années».

Avance rapide vers le Grand Prix d’Émilie-Romagne et c’était une histoire très différente.

Tsunoda a chuté lourdement au début des qualifications, faisant ressortir les drapeaux rouges, alors qu’il heurtait les barrières à la chicane finale.

Et bien que ses erreurs dans le Grand Prix n’aient pas été aussi importantes, des rotations sans contact sur le mouillé, il a également encouru une pénalité de cinq secondes pour violation des limites de piste.

Il admet que ce n’était pas du tout une bonne performance.

«Faire des erreurs deux jours de suite. Pour moi? Pas acceptable. Vraiment inacceptable », a déclaré Tsunoda, cité par ..net.

«J’apprends juste de ça cette fois, mais je m’améliore la prochaine fois.»

Tsunoda a terminé P12 tandis que son coéquipier Pierre Gasly a marqué des points avec une septième place.

TOUR 35/63 Tsunoda tourne dans le gravier et Ocon fait aussi un voyage, mais les deux continuent # ImolaGP 🇮🇹 # F1 pic.twitter.com/HoUb9qwA9m – Formule 1 (@ F1) 18 avril 2021

Parlant de sa course sur le site officiel de la F1, le rookie d’AlphaTauri a déclaré: «J’étais trop agressif dans le virage 2.

«Après cela, mon rythme était vraiment bon, donc c’était dommage que je filais dans le premier tour et que je ne puisse pas obtenir de points.

«Je suis désolé pour l’équipe.

«Dans l’ensemble, ce week-end a été vraiment difficile pour moi. Mais j’en tirerai des leçons et je ferai mieux la prochaine fois.

«C’était possible de marquer des points cette fois, mais comme je l’ai dit, c’est une courbe d’apprentissage, ne recommencez pas la prochaine fois et faites-en une meilleure course.

Sa plus grosse erreur du week-end, cependant, a été sa chute en qualifications.

Un des premiers en piste, il a heurté la barrière à la chicane finale sur son tour volant.

«Pour moi, Q1, c’est complètement mon erreur», a déclaré Tsunoda. «Même en Q1, comme quand je vois les performances globales de la voiture cette semaine, je n’ai pas à pousser autant.

«Je ne sais pas pourquoi, j’ai juste trop poussé même si je n’ai pas à le faire.

