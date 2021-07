Les erreurs les plus courantes en matière d’assurance maladie, même les personnes intelligentes commettent

in

La dévastation causée par la pandémie de Covid -19 depuis l’année dernière a conduit à une prise de conscience et à une demande croissantes de régimes d’assurance maladie en Inde. Dans le sillage de l’augmentation des dépenses médicales, les régimes d’assurance maladie sont devenus une nécessité de nos jours. Si vous êtes couvert par un régime d’assurance maladie, vous pouvez vous protéger financièrement contre les maladies liées au mode de vie, les maladies héréditaires et même les blessures accidentelles.

Cependant, lorsqu’il s’agit d’acheter des régimes d’assurance maladie, même les personnes intelligentes commettent plusieurs erreurs qui entraînent l’annulation de réclamations ou de lourdes dépenses médicales. Voici un aperçu de certaines des principales erreurs d’assurance maladie commises même par des personnes intelligentes :

Ne pas avoir d’assurance maladie familiale

Selon Vivek Narain, cofondateur et promoteur de Sana Health Solutions, la première erreur courante que même les personnes intelligentes commettent en matière d’assurance maladie est de ne pas avoir d’assurance maladie familiale du tout ou d’avoir une somme d’assurance faible. «Quand ils sont jeunes, ils croient à tort qu’il est peu probable qu’ils soient hospitalisés pour une maladie grave. Ils considèrent la prime d’assurance maladie comme une dépense inutile, et non comme une économie obligatoire sur les frais d’hospitalisation à l’avenir », a déclaré Narain à FE Online.

Dépendance à l’égard de la police d’assurance-maladie collective de l’employeur

Les salariés pour la plupart uniquement sur l’assurance maladie collective de leur employeur, sans se rendre compte qu’ils seront sans couverture en changeant d’emploi. En particulier, ils passent à côté du fait qu’il sera beaucoup plus difficile et coûteux d’obtenir une assurance-maladie familiale après la retraite lorsqu’ils en auront le plus besoin !

Ne pas déclarer des conditions médicales préexistantes ou des habitudes tabagiques

Selon Narain, l’une des erreurs les plus courantes que les gens commettent est de ne pas déclarer complètement les conditions médicales préexistantes ou les habitudes à risque (telles que le tabac ou la consommation excessive d’alcool) au moment de demander une assurance maladie individuelle ou familiale.

«Ils pensent que déclarer ces faits peut conduire à des tests médicaux ou à une prime plus élevée ou aux deux, et s’ils gardent le silence à ce sujet, personne ne le saurait. Cependant, ils ignorent le fait que les assureurs peuvent refuser des réclamations ou même annuler une police si l’assuré est hospitalisé, et les médecins détectent une condition médicale préexistante ou une habitude à risque. En fait, ils doivent déclarer pleinement toute condition médicale ou habitude, même au moment du renouvellement, au cas où ils demanderaient une augmentation de la somme assurée », a-t-il déclaré.

Faire confiance aveuglément aux agents d’assurance locaux

Une autre erreur courante que les gens commettent lors de l’achat d’une assurance maladie familiale est de faire aveuglément confiance à « l’agent de quartier amical » dans l’idée erronée qu’ils obtiendront l’approbation de leurs demandes lorsque le besoin s’en fera sentir.

Le fait est que de nombreuses réclamations sont refusées ou réduites en raison de conditions et de sous-limites indiquées dans les détails du libellé de la police, qu’elles ignorent souvent car elles sont trop difficiles à lire et à interpréter.

