“Les éruptions les plus récentes sur La Palma ont duré entre 24 et 84 jours”

21/09/2021 à 15h02 CEST

Par : Eva Rodriguez (SINC)

Alors que les habitants de La Palma regardent avec inquiétude et tristesse la situation que traverse l’île, avec d’innombrables pertes matérielles, géologues et vulcanologues s’affairent à rendre compte de l’évolution de l’éruption. Malgré le fait que l’origine de l’archipel soit purement volcanique, peu de documents historiques sont connus de ces phénomènes dans la région.

Alicia Felpeto travaille à l’Institut Géographique National où ils donnent la dernière heure de la sismicité, l’éruption et les principales clés de ce phénomène naturel.

De quel type d’éruption s’agit-il ? Parce qu’aux îles Canaries, ils ne sont pas comme ceux que nous voyons dans d’autres régions du monde plus rapidement et avec une grande explosivité.

Il est de type strombolien. Il a une petite composante explosive mais ce sont principalement des coulées de lave.

Quelles différences y a-t-il avec celui qui s’est produit à Teneguía il y a 50 ans ?

Il n’y en a pas beaucoup, au fond le mécanisme est pratiquement le même. Si je me souviens bien, à Teneguía, il y avait jusqu’à quatre cônes volcaniques différents. Cela a eu de nombreuses bouches qui sont activées et désactivées. Nous ne savons pas combien resteront à la fin comme exemples plus permanents.

Et en durée ?

Nous ne pouvons toujours pas le savoir.

Quels indicateurs sont valorisés pour faire une estimation ? S’il y a & mldr;

Il est très difficile de connaître la durée de l’éruption car elle dépend de la quantité de magma disponible. Parfois, il n’y a pas un seul réservoir de magma. Dans de nombreux cas, il y en a un superficiel, sur lequel nous pouvons savoir quelque chose de plus, et un autre profond, dans lequel en général nous savons quelque chose de moins. Pour cette raison, celui du bas peut être alimenté longtemps dans celui du haut, même si celui du haut est relativement petit. Quand une éruption va se terminer est l’une des questions les plus difficiles à répondre en volcanologie.

Combien de temps ont duré les éruptions précédentes dans cette zone ?

Sur l’île de La Palma, la durée des éruptions historiques les plus récentes – des six dernières – varie entre 24 et 84 jours. Ce serait la fourchette de ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Pourquoi La Palma est-elle l’île des Canaries qui a le plus eu depuis qu’il y a des records ?

Car c’est l’une des îles les plus jeunes de l’archipel, avec El Hierro. C’est pourquoi ils sont plus actifs et plus puissants. En fait, dans ce dernier, bien que nous n’ayons qu’une seule éruption documentée, qui est celle de 2011, de nombreux chercheurs soupçonnent qu’il y en a eu plus au cours de la période historique. Mais à cause d’un problème de manque de documentation, dû à un incendie dans une archive sur l’île, nous avons probablement perdu des informations liées aux 500 dernières années.

Ces volcans font monter le sol et les Canaries existent, que se passerait-il s’il n’y avait plus d’activité volcanique ?

Il n’y aurait pas d’îles Canaries. Ils ont été construits sur la base d’éruptions sous-marines. Un volcan se développe d’en bas et lorsque la partie supérieure émerge, c’est lorsque nous les appelons des îles, mais en dessous se trouve le reste du bâtiment volcanique. S’il n’y avait pas d’éruptions, elles n’existeraient pas, tout comme nous n’aurions pas le Cap Vert ni les Açores.

Pourquoi sont-ils concentrés dans la moitié sud de l’île ?

Le nord est une partie beaucoup plus ancienne. Cette forme de caldeira est l’érosion, avec des matériaux très actifs. Toute l’activité moderne de l’île, du point de vue géologique, se déroule à la Cumbre Vieja. Des éruptions historiques ont eu lieu dans cette zone, d’un côté ou de l’autre.

Les lavages provoquent des pertes de matière importantes. Pouvez-vous prédire le chemin qu’ils prendront?

Jusqu’à un certain point, oui. Des simulations numériques peuvent être effectuées. Ce qui est plus difficile à modéliser, c’est quand ils arriveront à chaque point de route. Des facteurs assez complexes entrent en jeu, car la lave est un fluide visqueux qui a besoin d’une certaine hauteur. La viscosité varie du centre d’émission, avec des températures d’environ 1 100 ou 1 200 ºC, à des zones où elle ralentit presque à environ 800 ºC. Entre les deux, la viscosité change jusqu’à cinq ordres de grandeur et la façon dont la vitesse évoluera est très difficile à connaître. Ce que nous pouvons faire, c’est mesurer la vitesse du courant et voir s’il continue à émettre, jusqu’à ce que nous atteignions la mer ou un autre endroit dans un moment.

Ils travaillent avec des drones sur l’île pour mesurer la température. Quels indices ces variations donnent-elles sur l’évolution de l’éruption ?

La température d’émission est intéressante à mesurer, mais aussi l’intérieur de la coulée de lave. Car, parfois, au cours de leur mouvement, ils commencent à refroidir les côtés et la partie supérieure devient solide. Cette zone agit comme un isolant thermique pour la lave à l’intérieur. De cette façon, il ne perd pas de température, conserve sa viscosité et roule vite comme s’il était proche du centre d’émission. C’est pourquoi il est bon de les surveiller, car elles peuvent représenter un danger si la lave à l’intérieur va beaucoup plus vite que si elle était exposée. C’est l’une des raisons importantes pour connaître la température.

Quels changements peut-il y avoir dans quelques jours ?

On peut espérer qu’il n’y aura plus autant d’ouvertures de bouches et de nouvelles fontaines de lave, que nous l’avons vu dans les premières heures. La chose normale est que ça se calme et qu’une, deux ou trois bouches restent actives en même temps. Par conséquent, ce décompte qui est fait maintenant conduira au fait que beaucoup d’entre eux finiront par disparaître sous peu. C’est du moins ce qui s’est produit dans d’autres éruptions.

La lune influence-t-elle vraiment une éruption ?

Cela pourrait jouer un rôle si le volcan était sur le point d’exploser, dans le sens où l’effet de la marée terrestre pourrait être la poussée finale qui lui manquait. Mais il n’est pas tout à fait clair que cela soit vraiment significatif en tant qu’effet de l’éruption.

Concernant les cendres, de nombreuses indications sont données quant à leur nettoyage ou qu’elles ne soient pas jetées à l’eau. Quelle est l’ampleur de l’activité volcanique sur La Palma ?

Ce sont très peu de cendres par rapport à un gros volcanisme explosif. Il s’agit de basalte monogénétique et peu explosif. Les cendres sont en petite quantité. Les volcans qui crachent de la vraie cendre, pour ainsi dire, sont des stratovolcans construits avec un magma différencié qui, par rapport au vin, est passé du moût à la maturation et au vin. Cela arrive aussi avec les magmas, ils restent longtemps dans une chambre magmatique, ils perdent une série de minéraux et s’enrichissent en gaz et leur potentiel explosif augmente. Un exemple est le Pinatubo aux Philippines, qui en 1991 a provoqué l’injection de 40 km de colonne de cendres dans l’atmosphère, ce qui a influencé le climat de la planète entière. La cendre est un problème sérieux dans ce type d’éruption. Ici, le volume est beaucoup plus petit.

Comment la vie revient-elle dans ces zones traversées par la lave et quels nutriments les éruptions apportent-elles au sol ?

Les volcans à long terme sont d’excellents engrais pour le sol. Lava est une chose plus compliquée. Le rétablissement dépend du climat dans lequel ils se trouvent. Dans les pays d’Amérique centrale, par exemple, c’est très rapide. Cependant, la région de Timanfaya, à Lanzarote, il y a seulement 15 ou 20 ans que les lichens ont commencé à coloniser les laves. C’est un processus beaucoup plus lent, mais au final vous aurez un sol très riche. Si vous approchez de la zone qui était recouverte de pyroplastes de taille moyenne, de quelques centimètres, ce sont des zones super riches. De là, ces cultures sortent en forme de cône avec les vignes en arrière-plan. Ces vignes ont poussé beaucoup mieux que celles qui ont été plantées auparavant. Tout est un dix avec dix. Dans la partie éruption, il y a une partie destructrice, évidemment, mais à long terme, il y a une partie positive. Parmi eux, s’il n’y avait pas de volcanisme, il n’y aurait pas d’archipel.

Comment se comportent ces éruptions sur les îles ? Sont-ils regroupés dans le temps et y a-t-il ensuite des périodes de repos ?

Des fois ça arrive. Le s. XVIII a été le plus intense qui a été vécu dans les îles Canaries dans ce sens. C’est habituel, que ce soit en groupes ou en grappes. Je suppose que cela a à voir avec la dynamique du manteau supérieur, où ils sont produits, et la manière dont la quantité d’apport de magma varie. Même ainsi, l’histoire que nous avons dans des endroits comme les îles Canaries est si concise que faire des statistiques avec une si petite fenêtre de temps, avec seulement 14 éruptions, est compliqué. Mais ce même regroupement se produit dans de nombreux autres domaines.

Depuis quand y a-t-il des enregistrements ?

Quand je parle d’éruptions historiques, je veux dire celles dont nous avons écrit des documents où elles parlent de quel jour a commencé et s’est terminé. On peut regarder un peu plus en arrière et parler de ceux dont on sait qu’ils étaient là mais on ne connaît pas la date, même l’année est incertaine. Un cas bien connu est celui de Christophe Colomb qui a vu un incendie sur l’une des îles, mais on ne sait pas quand, ni à quel endroit précis.

