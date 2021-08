Les éruptions volcaniques à petite chaîne pourraient créer un chaos mondial

in

09.08.2021 à 18:02 CEST

Un groupe de chercheurs de l’Université de Cambridge soutient que nous devrions peut-être être plus préoccupés par les petites éruptions volcaniques qui peuvent agir ensemble et de manière coordonnée que par une épidémie de dimensions énormes : de petites éruptions de réseau seraient capables d’embarrasser l’infrastructure mondiale. .

Selon les spécialistes, il y a sept points cruciaux où s’installent des groupes de volcans relativement petits mais actifs avec une infrastructure vitale qui, s’il était arrêté, pourrait avoir des conséquences mondiales catastrophiques. L’étude a récemment été publiée dans la revue Nature Communications.

Selon les scientifiques responsables des nouvelles recherches, il faut abandonner la conception « cinématographique » et « catastrophique » qui domine le scénario des études visant à analyser le risque d’éruptions volcaniques. Les chercheurs pensent qu’il existe une approche trop axée sur la possibilité de gigantesques éruptions apocalyptiques, sous-estimant l’impact que certaines éruptions mineures connexes peuvent avoir.

Petit mais dangereux

Pour les spécialistes, certains groupes de petits volcans à l’activité identifiée et situés dans des zones stratégiques de Taïwan, de l’Afrique du Nord, de l’Atlantique Nord et du Nord-Ouest des États-Unis pourraient produire un véritable chaos mondial si les éruptions se déroulent avec une certaine coordination. Ils ont même déterminé que l’influence négative pourrait être plus importante que dans le cas de l’éruption d’un seul énorme volcan.

Dans un communiqué de presse, les auteurs de l’étude ont déclaré que même une éruption mineure dans l’une des zones qu’ils ont identifiées pourrait générer des cendres ou des tremblements capables de perturber des réseaux cruciaux, à la fois pour les chaînes d’approvisionnement de produits et les systèmes financiers mondiaux, entre autres ressources stratégiques.

En d’autres termes, les estimations du risque sont trop biaisées vers des explosions gigantesques ou des scénarios apocalyptiques typiques d’un film hollywoodien, mais elles écartent pratiquement le fait que les dangers les plus proches et réels proviennent d’événements modérés qui désactiver les principales communications internationales, réseaux commerciaux ou systèmes de logistique et de transport.

Communications menacées

De plus, les scientifiques anglais soutiennent que cette perspective est valable à la fois pour les éruptions volcaniques et pour les événements liés aux conditions météorologiques extrêmes ou aux tremblements de terre, parmi d’autres phénomènes naturels potentiellement dangereux. Dans l’étude, ils ont indiqué que les éruptions à petite échelle dans des zones économiquement pertinentes signifiaient des pertes matérielles beaucoup plus importantes que les grandes éruptions qui se sont produites dans d’autres régions.

Par exemple, les événements de 2010 en Islande étaient d’une échelle beaucoup plus petite que l’éruption de 1991 du mont Pinatubo aux Philippines. les pertes dans le premier cas étaient 6 fois plus importantes, compte tenu de son emplacement stratégique pour les infrastructures et les réseaux de communication de l’Europe continentale.

Ainsi, les sept zones névralgiques identifiées par les experts pourraient générer une véritable chaos mondial, même avec de petites éruptions. Les conséquences incluent d’énormes nuages ​​de cendres, des courants de boue et des glissements de terrain qui mettent en danger les câbles sous-marins, vitaux pour la communication internationale.

Un cas paradigmatique pourrait être un groupe volcanique situé à l’extrême nord de TaïwanConsidérant que la zone est cruciale pour la production de puces électroniques, si cette région est paralysée, cela pourrait provoquer l’arrêt de l’industrie technologique mondiale, mettant en danger un secteur clé pour le dynamisme de l’économie mondiale.

Référence

Risque catastrophique mondial lié à des éruptions volcaniques de faible ampleur. Mani, L., Tzachor, A. et Cole, P. Nature Communications (2021) .DOI : https : //doi.org/10.1038/s41467-021-25021-8

photo: Le potentiel destructeur des petites éruptions en chaîne volcanique pourrait être supérieur à celui généré par une seule grande éruption de dimensions colossales, selon de nouvelles recherches. Crédit : Pixabay / domaine public CC0.