Les escrocs ont volé un record de 14 milliards de dollars au marché de la crypto en 2021

Les escrocs crypto ont emporté 14,00 milliards de dollars (10,34 milliards de livres sterling) l’année dernière, établissant un nouveau record pour le montant le plus réduit du secteur. La société d’analyse de blockchain Chainalysis a révélé cette nouvelle dans son rapport annuel Crypto Crime, notant que l’espace crypto a vu une augmentation de 79% du montant d’argent perdu à cause des escroqueries et des vols.

Selon le rapport, l’escroquerie était le crime cryptographique le plus répandu, suivi du vol par piratage d’entreprises de crypto-monnaie. La société a déclaré que l’espace de la finance décentralisée (DeFi) représentait la majeure partie des fonds volés, soulignant le risque extrême lié au segment en plein essor de l’industrie de la cryptographie.

Chainalysis a reconnu que le secteur DeFi est l’une des parties les plus passionnantes du vaste écosystème cryptographique, ajoutant qu’il offre aux entrepreneurs et aux adoptants d’énormes opportunités.

Cependant, l’entreprise pense que l’espace pourrait ne pas vivre pleinement son potentiel si la décentralisation même qui le rend dynamique ouvre une fenêtre pour l’escroquerie et le vol généralisés.

De nombreux utilisateurs de crypto évitent les drapeaux rouges

Selon les données de Chainalysis, le volume des transactions DeFi a augmenté de 912 % en 2021. Cependant, Kim Grauer, responsable de la recherche chez Chainalysis, estime que la plupart des projets présentent des vulnérabilités de code que les pirates peuvent exploiter. . Grauer a noté que 21% de tous les piratages de l’année dernière ont utilisé des vulnérabilités de code.

Il a ajouté que bien qu’il existe des sociétés tierces qui auditent les codes et divulguent publiquement quels projets sont sûrs, de nombreux utilisateurs ne prêtent pas beaucoup d’attention à ces barrières. Selon elle, de nombreuses personnes préfèrent travailler sur des projets risqués qui contournent les audits de code s’ils pensent avoir une chance d’obtenir des rendements plus élevés.

En raison de cette ignorance, le vol de crypto a grimpé de 512% à partir de 2020 pour atteindre 3,20 milliards de dollars (2,36 milliards de livres sterling) en 2021. Notamment, les protocoles DeFi représentaient 72% des fonds volés. . En revanche, les escroqueries ont augmenté de 82% pour atteindre 7,80 milliards de dollars (5,76 milliards de livres sterling). Notamment, plus de 2,80 milliards de dollars (2,07 milliards de livres sterling) sur les 14,00 milliards de dollars (10,34 milliards de livres sterling) provenaient de tirages de tapis.

La crypto légitime utilise des utilisations criminelles de l’éclipse

Alors que la criminalité cryptographique a augmenté d’année en année, les analystes affirment que la croissance des utilisations cryptographiques légitimes dépasse de loin l’utilisation illégale. Les transactions impliquant des adresses illicites ne représenteraient que 0,15% du volume commercial mondial de 15,80 billions de dollars (11,68 billions de livres sterling).

Chainalysis a détaillé que,

Le fait que l’augmentation n’ait été que de 79 %, soit presque un ordre de grandeur inférieur à l’adoption générale, pourrait être la plus grande surprise de toutes. Le crime devient une partie de plus en plus petite de l’écosystème de la crypto-monnaie.

Les chercheurs pensent que la baisse de l’utilisation des crypto-monnaies pour des activités criminelles est le résultat de l’évolution des politiques d’application de la loi et de la transparence inhérente de la blockchain, ce qui permet aux autorités d’enquêter plus facilement et de mettre fin aux activités illicites.

Le post Scammers a volé un record de 14 milliards de dollars au marché de la cryptographie en 2021 est apparu en premier sur Invezz.