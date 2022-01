Les escrocs proposent des cours en ligne pour enseigner l’art d’escroquer les gens

Les académies d’escroquerie en ligne enseignent aux fraudeurs comment voler des coordonnées bancaires (Crédit . / Tik Tok)

Il existe une nouvelle génération de créateurs en ligne qui se lancent dans les vidéos éducatives : les escrocs. Les escrocs mettent en ligne du contenu sur la façon d’envoyer des messages de spam et d’utiliser des informations financières volées pour acheter des biens en ligne.

Dans ce qui est un autre type de cours en ligne, les fraudeurs vendent des instructions dans des guides détaillés étape par étape et des didacticiels en ligne individuels pour aider les débutants à tirer profit du marché noir de plusieurs millions de livres, a révélé une enquête secrète du courrier.

Ces vidéos apprennent aux gens à tromper les cibles pour qu’elles remettent leur compte, leurs informations de carte bancaire et d’autres informations personnelles. On leur apprend ensuite à utiliser les informations financières volées pour acheter des biens en ligne auprès de détaillants tels que John Lewis, Harvey Nichols, PrettyLittleThing et Selfridges.

Ces produits sont ensuite généralement vendus sur eBay ou sur d’autres marchés Internet. Cela signifie que les consommateurs achètent sans le savoir des biens achetés avec des fonds volés.

L’enquête a également révélé que ces guides « Comment faire » enseignent aux gens à commettre une fraude au crédit universel, ce qui alimente une épidémie de fraude aux prestations.

L’escroc TikTok a également publié des vidéos d’une journée de la vie d’un « clicker », montrant des liasses d’argent et d’autres biens volés. Crédits : TikTok

Comment ça marche?

Les « noobies » ou les nouveaux escrocs apprennent à utiliser des coordonnées bancaires volées pour contracter des prêts de 5 000 £ facturés à la victime, et comment transférer de l’argent des comptes des victimes vers leurs propres comptes de crypto-monnaie.

La fraude par carte de crédit en ligne, qui coûte aux gens près d’un demi-milliard de livres par an, est alimentée par un produit que les escrocs appellent « fullz », qui comprend le numéro de carte de crédit de la victime, son nom complet, son adresse, son numéro de téléphone, sa date de naissance, son compte bancaire. numéro et code de tri.

Fullz et d’autres détails tels que l’assurance nationale et les numéros de permis de conduire se sont révélés être ouvertement échangés sur le service de messagerie Telegram, dans des groupes portant des noms tels que Legal Fraudsters, Fraud Boys, Frauding UK et GB Only Fraudsters, qui comptent des milliers de membres.

Ces marchés criminels sont également utilisés par des escrocs qui réalisent un profit supplémentaire en apprenant aux autres à apprendre les ficelles du commerce de l’escroquerie pour un prix.

Pour 205 £, payés via Bitcoin, un escroc qui a annoncé des cours dans ces groupes a fourni aux enquêteurs un logiciel pour créer des messages texte de phishing réalistes liés à de fausses pages Web pour les banques et les sociétés de paiement. Ce sont les types d’escroqueries les plus courants qui incitent les victimes à transmettre leurs informations personnelles et bancaires.

Tout ce qu’il a fallu, c’est un cours intensif de trois jours pour envoyer des messages frauduleux se faisant passer pour HSBC ou Barclays. L’escroc a déclaré aux enquêteurs qu’il s’agissait de la technique utilisée dans les faux messages texte frauduleux de PayPal et Royal Mail qui ont explosé pendant le verrouillage.

L’escroc a également envoyé une liste de plus de 50 numéros de téléphones portables qu’il prévoyait de cibler à titre de démonstration pendant les tutoriels. Certains escrocs vendent des informations piratées, notamment des cartes, des informations bancaires et personnelles de victimes britanniques pour seulement 150 £.

D’autres escrocs devenus enseignants expliquent comment utiliser ces coordonnées bancaires volées pour acheter auprès de grands détaillants sans se faire prendre par des contrôles frauduleux, selon une technique connue sous le nom de « clic ».

Un fraudeur, qui passerait par tee.clickz et rocket20 dont les comptes sont inactifs, avait maintenant une vidéo sur TikTok annonçant « leçons, fullz, bacs et méthodes ». Sa biographie sur TikTok était «Ne travaille plus jamais un 9-5».

Pour 200 £, l’escroc a proposé un dossier qu’il a appelé la « Bible de la fraude », avec des techniques pour frauder une vingtaine de marques, détaillant des conseils éprouvés tels que le type de carte et l’option de livraison à utiliser, et le coût d’achat maximum qui peut être faite avec chaque détaillant sans éveiller les soupçons.

Les marques ciblées incluent Givenchy, John Lewis, End, Louis Vuitton et Farfetch. À partir de là, les gens sont encouragés à vendre les articles sur eBay ou sur toute application de marché basée sur des créateurs.

« Nous n’autorisons pas la vente de biens volés sur eBay. Nous avons des équipes dédiées qui travaillent en étroite collaboration avec les forces de l’ordre pour prévenir et perturber les activités illégales et enquêter sur les vendeurs qui pourraient enfreindre cette politique afin que les mesures appropriées puissent être prises », a déclaré un porte-parole d’eBay au Mail.

The Fraud Bible présentait également des escroqueries de « remboursement » avec des méthodes permettant de réclamer une remise en argent auprès des principaux détaillants. Il s’agit notamment des formats de courrier électronique standard exprimant une fausse indignation qu’un article commandé ne soit pas arrivé et exigeant que « quelque chose soit fait immédiatement afin de rectifier cette situation ».

Les escroqueries par hameçonnage sont les plus couramment utilisées pour amener les victimes à transmettre leurs informations personnelles et bancaires. (Crédits : Shutterstock / mundissima)

Les escrocs demandent et empochent également des prêts sur salaire en utilisant les coordonnées d’une victime qui a une « bonne cote de crédit ». Ils déposent l’argent sur une carte bancaire virtuelle prépayée, qui comporte moins de chèques et ne nécessite pas de reconnaissance faciale.

D’autres conseils incluent uniquement l’utilisation du wifi public tel que Starbucks, le fait d’avoir un téléphone ou un ordinateur portable à graveur séparé, de changer régulièrement de carte SIM et de supprimer vos cookies et votre cache avant de « cliquer ».

L’escroc de TikTok a également publié des vidéos d’une journée de la vie d’un « clicker », montrant des liasses d’argent, une montre Rolex, mangeant dans des restaurants haut de gamme et vidant apparemment le compte bancaire en ligne d’une victime.

TikTok a supprimé les vidéos après avoir été alerté par le Mail avec un porte-parole disant que la sécurité et le bien-être de notre communauté étaient leur « priorité absolue ».

«Nos directives indiquent clairement que nous n’autorisons pas les contenus qui encouragent ou permettent des activités criminelles. Grâce à une combinaison de technologie et de modération humaine, nous supprimons le contenu qui enfreint ces directives », ont-ils déclaré.

Le British Retail Consortium a déclaré que les détaillants avaient dépensé 160 millions de livres sterling pour la cybersécurité en 2020.

« Les clients sont légalement protégés contre les pertes causées par la fraude par carte non autorisée et le secteur prend des mesures sur tous les fronts pour empêcher la fraude », a déclaré un porte-parole de l’organisme bancaire UK Finance.

Les banques surveillent en permanence les transactions suspectes et introduisent une couche d’authentification supplémentaire pour les paiements en ligne afin de protéger les clients contre la fraude.



