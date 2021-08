Les escrocs se tournent vers les NFT alors que le sous-secteur de la crypto connaît une folie de plusieurs millions de dollars Crypto new media

in

Les NFT ont connu une année de montagnes russes. Stimulé par la vente de The First 5000 days de Beeple pour un montant record de 70 millions de dollars, l’art numérique symbolique a été propulsé dans le grand public plus tôt cette année.

Une baisse spectaculaire des ventes a suivi, ce qui a conduit beaucoup à croire que c’était fini pour les NFT. Cependant, le mois dernier a vu une résurgence du volume des transactions et des recherches sur Google.

Avec cela, les escrocs, par de multiples moyens d’exploitation, se sont installés sur l’espace NFT dans l’espoir de faire des ravages.

Les NFT font leur retour

Alors que le «crypto crash» s’installait en mai, les ventes de NFT ont également chuté. CNBC a annoncé que les ventes globales étaient passées d’un sommet de sept jours de 176 millions de dollars le 9 mai à 8,7 millions de dollars le 15 juin, selon les données de nonfungible.com.

Source : cnbc.com

Ils ont également noté une baisse du prix des NFT populaires. Par exemple, le prix de vente moyen d’un CryptoPunk est passé de 99 720 $ à 50 840 $ pendant la récession.

Sur la base des données, il est facile de comprendre pourquoi beaucoup ont conclu que la bulle NFT avait bel et bien éclaté.

Pourtant, depuis juillet, le secteur de l’art numérique connaît un regain de fortune. Les analystes de données Messari ont rapporté que le marché populaire des objets de collection OpenSea avait généré un volume record de 1,02 milliard de dollars depuis le début de l’année.

Pendant ce temps, l’analyse de Google Trends, pour le terme de recherche « NFT », montre une nette augmentation des recherches dans le monde.

L’intérêt pour la recherche pour « NFT » a atteint un creux dans la semaine du 4 au 10 juillet, à 24. Mais depuis lors, une augmentation constante du volume de recherche porte la cote d’intérêt actuelle à 61.

Source : tendances.google.com

Des escrocs cherchant à exploiter le marché de l’art numérique

Comme le rapporte le Wall Street Journal, la résurgence des NFT a également vu une reprise des escroqueries aux NFT. L’article mentionne le faux art, l’utilisation de cartes de crédit volées et les stratagèmes de phishing.

En particulier, il présentait le cas d’un artiste serbe appelé Milos Rajkovic, surtout connu pour produire des boucles animées surréalistes. Rajkovic était au courant des NFT, mais ne s’est jamais impliqué dans la scène de l’art numérique symbolique.

Le mois dernier, il a été choqué de découvrir 122 de ses œuvres en vente sur OpenSea. Alors qu’ils ont été bientôt enlevés, un autre imposteur, faisant la même chose, est apparu plus tard.

« Les gens se font voler. Je me sens responsable, car ils aiment mon travail et quelqu’un m’utilise pour les voler. C’est tellement frustrant.

Les experts en sécurité numérique affirment que les fraudeurs exploitent de plus en plus les NFT, car de nombreux artistes et collectionneurs ne maîtrisent pas la cryptographie. Ils disent que cela fait des « marques faciles ».

De plus, la nature décentralisée des NFT fournit une sorte de couverture aux escrocs pour exercer leur métier.

L’investisseur de NFT Benny Taveras, qui a dépensé 700 $ pour acheter une fausse pièce Rajkovic, a déclaré qu’il avait la possibilité de suivre l’historique des transactions de l’escroc. Mais il reconnaît que son argent est perdu.

