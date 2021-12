Les escroqueries à la crypto-monnaie explosent à travers l’Amérique

du groupe Birch Gold :

Investir dans la crypto-monnaie signifie certainement prendre des risques. Il y a une volatilité inhérente à cette nouvelle classe d’actifs. Chaque fois qu’Elon Musk tweete, les marques cryptographiques peuvent augmenter ou chuter de 20%. De plus, il y a une saveur définie du Far West dans les échanges de crypto-monnaie, une aura d’enthousiasme imprudent enveloppé de mystique. Beaucoup d’investisseurs ne savent pas grand-chose de ce qu’ils achètent. Les prix fluctuent en fonction des rumeurs échangées dans des forums de discussion en ligne anonymes.

Et il y a beaucoup d’argent en jeu. La capitalisation boursière de la crypto-monnaie a dépassé les 2 000 milliards de dollars pour la première fois en 2021 et a flirté avec les 3 000 milliards de dollars.

Cette combinaison d’incertitude, de réglementation mal définie et d’enjeux massifs est une herbe à chat pour les escrocs financiers.

Les investissements en crypto-monnaie s’accompagnent souvent de gains vertigineux et de pertes déchirantes. Trop souvent, ces pertes sont dues à des escroqueries cryptographiques.

Le tirage de tapis The Squid Game

Voici un exemple récent d’un des risques d’investir dans des crypto-monnaies douteuses…

Lorsque la nouvelle a éclaté qu’un jeton Squid Game, faisant référence à une émission télévisée en cours, avait bondi de 75 000 % et continuait, il était difficile de dire ce qui se passait. Un autre exemple de nouvelle valeur ? Une opportunité pour « entrer au rez-de-chaussée » du prochain Dogecoin ?

Il s’avère que c’était aussi proche de l’une des plus anciennes escroqueries boursières que vous puissiez trouver, bien que sur un marché différent. Le « Squid » est passé d’un centime à 2 861 $ en moins d’une semaine fin octobre, mais ceux qui ont de l’expérience dans le commerce ou l’investissement ont peut-être déjà compris ce qui se passe. La pièce était absente de l’un des principaux échanges, et ceux qui l’ont achetée sur la première plate-forme PancakeSwap ont rapidement réalisé qu’ils ne pouvaient pas vendre le jeton. Le site Web, qui affirmait que cela faisait partie des « mesures anti-dumping », a rapidement été démantelé. Et malgré un avertissement émis dès le début par le meilleur site Web de suivi des prix de crypto CoinMarketCap, certains 43 000 investisseurs ont perdu environ 3,3 millions de dollars que les émetteurs de la pièce ont renfloué.

Une projection de 113 millions de dollars a été perdue en raison du « rug pull » sur le marché de la cryptographie entre janvier et juillet, principalement en raison d’un mélange d’avidité excessive et d’un manque de recherche. Un tirage de tapis est simplement un nouveau nom pour un très ancien type de fraude financière, le séculaire « pompe et décharge ». Et comme le met en garde Investopedia :

La popularité croissante des crypto-monnaies a entraîné la prolifération des systèmes de pompage et de vidage au sein de l’industrie.

Mais ce n’est qu’un exemple des raisons pour lesquelles tout déplacer dans la sphère numérique n’est peut-être pas la meilleure idée qui soit, malgré ce qui est vanté.

Les escroqueries cryptographiques coûtent aux Américains 20 millions de dollars par mois

La Federal Trade Commission (FTC) a déclaré que 7 000 personnes ont signalé plus de 80 millions de dollars perdus à cause des escroqueries cryptographiques, au cours des quatre mois précédant le 31 mars 2021. C’est une augmentation étonnante de 1000% par rapport à 2020.

Les escroqueries sont assez familières, les crypto-monnaies et les portefeuilles numériques n’étant qu’une légère altération de routines trop répétées.

Beaucoup d’entre eux relèvent de la catégorie « romance, imposteur ou cadeau », où les escrocs se font passer pour une personne ou une entité afin d’accéder au portefeuille numérique de quelqu’un. À partir de là, ils envoient les fonds ou obtiennent des informations personnelles pour d’autres escroqueries par la suite. (Parfois, ils font les deux.)

Hameçonnage cryptographique

L’investissement en crypto-monnaie est, par définition, entièrement en ligne. Et s’il y a une chose que nous avons apprise sur les services en ligne, c’est leur vulnérabilité à l’usurpation d’identité.

Il n’est pas difficile pour les escrocs de dupliquer un site Web d’échange ou de portefeuille chaud et d’y attirer des cibles sans méfiance. Fausses publicités ? Des liens semblant légitimes qui redirigent le cliqueur vers un site Web factice ? De faux liens de parrainage promettant des bonus ? Tout et tout ce à quoi vous pouvez penser pour obtenir le déclic.

Et parce que les sites Web et les applications ont tellement d’autorité sur les données d’une personne, il n’est pas difficile d’utiliser des informations d’identification volées pour vider un compte de crypto-monnaie, voler des informations personnelles, infecter un téléphone ou un ordinateur avec des logiciels malveillants ou simplement enregistrer l’activité des clients et attendre une opportunité pour maximiser leurs profits volés.

Les escroqueries à l’investissement sont toujours à la hausse, parallèlement aux nouvelles technologies et à l’enthousiasme des investisseurs. Malheureusement, ils ne sont pas toujours aussi faciles à repérer pour les connaisseurs que le tapis à jetons Squid.

Depuis que le marché de la crypto est devenu une industrie à part entière, la Securities and Exchange Commission (SEC) a réprimé les offres initiales de pièces (ICO) frauduleuses et les jetons non fongibles (NFT).

Pourtant, la définition de « frauduleux » ici peut varier considérablement. Même si une crypto-monnaie arrive sur les principaux échanges, elle peut toujours ne pas tenir ce qui a été promis. Avec plus de 15 000 crypto-monnaies disponibles sur plus de 400 bourses, la SEC et la FTC ne seraient jamais en mesure de suivre le rythme même si elles en avaient le pouvoir.

Comme toujours, la prudence et la diligence raisonnable restent le pire ennemi des escrocs. Sachez ce que vous achetez et sachez pourquoi vous l’achetez.

