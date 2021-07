Les escroqueries basées sur Bitcoin signifient que le gouvernement fédéral a maintenant besoin d’une banque crypto

En raison d’une vague de crimes alimentés par la crypto-monnaie, les forces de l’ordre fédérales saisissent beaucoup de bitcoins. Maintenant, le gouvernement américain est en train de déterminer quoi faire avec tout cela.

Cette semaine, une petite plate-forme de garde de crypto-monnaie appelée Anchorage Digital a annoncé qu’elle avait remporté un contrat du ministère de la Justice pour stocker et liquider les actifs numériques que les forces de l’ordre fédérales saisissent à la suite d’enquêtes criminelles. Le gouvernement a essentiellement embauché une banque pour stocker et vendre des milliards de dollars de crypto-monnaie confisquée, y compris des trésors de bitcoin et d’ethereum. Anchorage Digital, basée à San Francisco, est un choix évident pour un partenaire, car il s’agit de la première banque à charte fédérale pour la cryptographie.

“​​Il n’y a pas de banque traditionnelle qui offre réellement ces services car c’est extrêmement complexe d’un point de vue technique”, a déclaré à Recode Diogo Monica, co-fondateur et président d’Anchorage. « Il est très difficile de les stocker en toute sécurité. En fait, il y a beaucoup, beaucoup d’histoires de personnes perdant l’accès à leurs portefeuilles Bitcoin et autres crypto-monnaies et y perdant complètement l’accès sans pouvoir être récupérés.

Le fait que le US Marshals Service ait besoin d’embaucher une société de crypto-monnaie pour obtenir de l’aide nous rappelle que, à mesure que ces types d’actifs numériques se généralisent, ils deviennent également plus populaires auprès des criminels. En fait, alors que les forces de l’ordre ont mis fin aux opérations illégales de crypto-monnaie, des programmes de ransomware aux marchés en ligne illégaux, il est clair que le gouvernement américain pourrait détenir une très grande quantité de bitcoin, d’ethereum et d’autres crypto-monnaies. En conséquence, l’Oncle Sam pourrait même devenir un acteur plus important sur le marché de la cryptographie dans les mois et les années à venir.

Depuis sa création, la crypto-monnaie est populaire auprès des criminels, car les comptes et les transactions sont difficiles à retracer jusqu’à une seule personne. Désormais, la cryptographie est au centre d’un large éventail de stratagèmes illégaux, notamment des escroqueries par chantage, des contrefaçons de vaccins Covid-19, des opérations de blanchiment d’argent et des ventes illicites sur le darknet. Au cours du premier semestre de cette année seulement, les gens ont envoyé plus de 2 millions de dollars de crypto-monnaie aux imitateurs d’Elon Musk à la suite d’une arnaque sur les médias sociaux, selon la Federal Trade Commission (FTC). Et plus tôt ce mois-ci, un Suédois a été condamné à 15 ans de prison après avoir plaidé coupable d’avoir orchestré l’un des plus grands stratagèmes de Ponzi basés sur la crypto-monnaie que le gouvernement américain ait jamais poursuivi. L’homme avait incité les gens à lui envoyer des bitcoins, ainsi que d’autres paiements numériques, sous le couvert d’une (fausse) opportunité d’investissement adossée à de l’or.

“La crypto-monnaie n’est pas la monnaie du gouvernement, elle a donc une portée très internationale, c’est pourquoi elle est devenue encore plus populaire auprès du crime organisé transnational, ainsi que du terrorisme”, a déclaré Suzanne Lynch, professeure spécialisée dans la criminalité économique à l’Utica College.

En enquêtant sur ces crimes et en poursuivant les auteurs, les forces de l’ordre fédérales ont acquis une importante cache de crypto-monnaie. En juin, le DOJ a saisi environ 2,3 millions de dollars de bitcoins que le FBI avait obtenus après avoir suivi le mouvement d’un paiement de rançon associé à la cyberattaque Colonial Pipeline plus tôt cet été. C’était après que l’agence a saisi environ 1 milliard de dollars en crypto-monnaie qui appartenait autrefois à Ross Ulbricht, créateur du marché noir en ligne Silk Road, que les fonctionnaires fédéraux ont fermé en 2013. Ulbricht a été arrêté cette année-là et reconnu coupable de distribution de stupéfiants et de blanchiment d’argent en 2015. .

“Il n’y a pas de différence ici entre crypto et un pétrolier, faute d’un meilleur exemple, ou d’une voiture ou d’un fiat, en ce qui concerne la façon dont il sera finalement utilisé dans un régime de confiscation d’actifs”, a déclaré Ari Redbord, un ancien procureur et le responsable des affaires gouvernementales chez TRM, une startup de détection de fraude par crypto-monnaie.

L’US Marshals Service est l’agence chargée de détenir et de vendre aux enchères de nombreux biens saisis, notamment des œuvres d’art, des objets de collection rares et des biens immobiliers, de l’album Wu-Tang du PDG de produits pharmaceutiques en disgrâce Martin Shkreli aux appartements de Bernie Madoff. Depuis au moins 2014, le programme de confiscation des actifs du DOJ, qui est géré par les marshals, a adopté la même approche avec la crypto-monnaie et a ouvert ses magasins de crypto qu’il saisit aux offres du public. Mais le Marshals Service a annoncé en 2019 qu’il recherchait davantage d’aide pour gérer tous ces actifs numériques.

“Prix, comment les évaluer, comment évaluer comment le liquider, comment le conserver – les gens sont obligés de traiter avec la classe d’actifs parce qu’elle est si répandue maintenant”, a déclaré Monica, d’Anchorage, à Recode. Bien faire cela peut être particulièrement délicat, car les marchés des crypto-monnaies peuvent être extrêmement volatils.

Alors que le DOJ va de l’avant avec son plan de gestion des actifs numériques, les appels à des réglementations plus strictes sur la crypto-monnaie viennent de plus en plus haut. La sénatrice Elizabeth Warren (D-MA), par exemple, a déclaré ce mois-ci que les crypto-monnaies devraient faire face à des règles plus strictes, tandis que certains sénateurs ont récemment proposé de taxer les transactions de crypto-monnaie pour financer le plan d’infrastructure du président Joe Biden. Plus tôt ce mois-ci, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a même suggéré que le gouvernement fédéral pourrait lancer une version numérique du dollar américain comme alternative aux crypto-monnaies, bien qu’il ne sache toujours pas si c’est une bonne idée.

Malgré l’inquiétude croissante des législateurs et des régulateurs concernant les crypto-monnaies, leur popularité oblige le gouvernement à s’adapter. Une enquête récente de NORC, un institut de recherche de l’Université de Chicago, a révélé que 13% des personnes aux États-Unis ont acheté ou échangé des cryptos au cours de la seule année écoulée, contre la moitié estimée des ménages américains qui ont investi en bourse, selon Pew.

Tout cela nous rappelle que les crypto-monnaies ne font que devenir plus répandues, ce qui signifie que les escrocs crypto ne vont pas disparaître de sitôt. Méfiez-vous donc des demandes de paiements en crypto-monnaie de la part de perspectives romantiques louches, d’opportunités d’investissement trop belles pour être vraies, de prétendus maîtres chanteurs et de personnes prétendant être Elon Musk. Si vous ne faites pas attention, votre bitcoin pourrait se retrouver dans la nouvelle banque crypto du gouvernement fédéral.