Les escroqueries de Bizum sont à la hausse: connaître les plus courantes pour les éviter | La technologie

Ces derniers mois, nous avons constaté une augmentation significative des escroqueries de Bizum, donc si vous êtes un utilisateur de la plate-forme de paiement mobile, vous devez faire preuve de prudence. Nous vous dirons quelles sont les plus courantes pour ne pas tomber dans le piège.

L’utilisation des plateformes de paiement mobile a connu une augmentation impressionnante ces derniers mois, surtout depuis le déclenchement de la pandémie. Afin d’arrêter la propagation du virus, les autorités sanitaires du monde entier ont recommandé d’éviter les paiements en espèces et d’utiliser à la place des moyens électroniques, de sorte que des services tels que Bizum ont multiplié leur nombre d’utilisateurs en très peu de temps.

Cela a permis à la plateforme de transferts instantanés des banques espagnoles de doubler sa base d’utilisateurs par rapport aux années précédentes, atteignant 13,6 millions d’utilisateurs en 2020.

Les cybercriminels ont mis du temps à exploiter cette tendance à leur propre avantage, et Récemment, nous avons vu comment les escroqueries se sont multipliées par Bizum. Au cours de ces mois, toutes sortes de campagnes malveillantes ont été lancées pour voler de l’argent aux utilisateurs via cette plate-forme de paiement mobile, de l’arnaque de la sécurité sociale à la plus récente dénoncée par la police de La Rioja.

Pour rester en sécurité et éviter d’être victime d’escroqueries de Bizum, il est préférable de connaître les stratégies les plus courantes utilisées par les criminels. De Maldita.es, ils nous détaillent quelles sont les escroqueries Bizum les plus courantes, prenez note:

Faux acheteur arnaque. L’une des escroqueries de Bizum qui sont à l’ordre du jour est celle du faux acheteur. Lorsqu’une personne a un produit à vendre, que ce soit sur un site de publicité, sur un portail d’occasion ou sur une autre plateforme, elle reçoit un appel d’un acheteur supposé intéressé qui propose d’effectuer le paiement de Bizum. Ce qui se passe, c’est qu’au lieu de payer, vous envoyez une demande pour recevoir de l’argent. Si le vendeur n’est pas alerte et accepte la demande, au lieu de recevoir le montant convenu, ce qu’il fera, c’est payer l’escroc. Escroquerie de l’aide à la sécurité sociale. Cette autre arnaque de Bizum est également très dangereuse car il est si facile de tomber dans le piège. Les criminels appellent la victime pour l’informer qu’ils attendent la perception d’une aide de la sécurité sociale et que l’agence effectuera le paiement via Bizum. L’appelant affirme qu’il recevra un SMS avec un code de validation qui doit être accepté et signé, mais le message est en fait une demande d’argent de Bizum.

Bizum est devenu le système de paiement le plus populaire entre particuliers via les téléphones mobiles en Espagne. Comme dans tout autre support, les escroqueries sont également possibles. Quelles sont les étapes à suivre pour réclamer?

Arnaque à 33 euros. Il s’agit d’une arnaque que l’Office of Internet User Safety (OSI) considère comme une arnaque pyramidale. Il est diffusé à travers un message transmis dans les groupes WhatsApp, et promet de gagner environ 2000 euros en investissant seulement 33 euros en effectuant le paiement via Bizum ou WhatsApp. Ignorez et n’effectuez aucun paiement.