Les escroqueries par crypto-monnaie ont coûté 35 millions de dollars aux Australiens en 2021

Les Australiens auraient perdu plus de 70 millions de dollars en escroqueries à l’investissement au cours du premier semestre 2021, les escroqueries cryptographiques représentant le pourcentage majoritaire.

Selon un rapport de Scamwatch, les escroqueries à la crypto-monnaie sont les escroqueries les plus fréquemment signalées, avec environ 2 240 rapports, qui sont principalement liés au Bitcoin (BTC). La vice-présidente de l’ACCC de la Commission australienne de la concurrence et de la consommation, Delia Rickard, a déclaré: “Les escroqueries à l’investissement sont plus répandues que jamais, et les escrocs capitalisent sur l’intérêt pour la crypto-monnaie en particulier.” Les escrocs utilisent principalement des systèmes de trading très rentables pour attirer les clients et faire de fausses promesses de profits élevés avec moins de risques. Ils utilisent également les mentions de célébrités pour prouver la légitimité de leurs plans. Les escroqueries Bitcoin sont passées de 17,8 millions de dollars à 25,7 millions de dollars cette année, soit 44% de plus que l’année précédente. Ces escrocs ciblent le groupe d’âge des 18-24 ans, avec une augmentation de 66% du nombre de signalements par ce groupe d’âge et des pertes de plus de 1,7 million de dollars jusqu’à présent. La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a demandé aux investisseurs de ne fournir aucune information personnelle à l’appelant non sollicité et d’investir toujours avec un conseiller enregistré auprès de l’ASIC et disposant d’une licence de services financiers australiens (AFS) valide.

