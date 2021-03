Alors que Twitter prévoit de publier sa nouvelle fonctionnalité audio Spaces à tous les utilisateurs à partir du mois prochain, la société a mis en œuvre de nouvelles fonctionnalités pour rendre la plate-forme plus intéressante pour les créateurs de contenu. 9to5Mac a appris que Twitter mettra bientôt en œuvre une nouvelle fonctionnalité «Tip Jar» pour permettre aux utilisateurs de Spaces de soutenir les créateurs de contenu avec des dons.

La nouvelle option Tip Jar se trouve dans un espace en direct et peut être intégrée à des services de paiement populaires tels que Bandcamp, Patreon, Venmo et Cash App. Une fois cette option mise en ligne, les personnes qui écoutent un espace sur Twitter pourront facilement envoyer de l’argent à l’hôte de la conversation.

Twitter Spaces est la réponse de Twitter à Clubhouse, un nouveau réseau social entièrement basé sur des chats audio en direct. Spaces est en développement depuis un certain temps, mais maintenant Twitter pousse l’expansion de sa nouvelle plate-forme audio, car la fonctionnalité devrait être disponible pour tous les utilisateurs en avril.

Cela fait également suite à une récente annonce de Twitter qui a révélé ses plans pour un service d’abonnement payant appelé «Super Follow», qui permettra aux utilisateurs d’obtenir du contenu exclusif d’autres utilisateurs en payant 4,99 $ par mois. Cependant, on ne sait pas quand ces fonctionnalités seront disponibles pour les utilisateurs.

Bien qu’il s’agisse d’une tentative claire d’augmenter les revenus de Twitter, Super Follow et Tip Jar devraient rendre le réseau social encore plus intéressant pour les créateurs, car ils pourront monétiser leur contenu plus facilement.

