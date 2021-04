Les espaces Twitter bientôt disponibles sur le web: tout ce qu’il faut savoir

Twitter Spaces est similaire à la plate-forme de médias sociaux Clubhouse où les utilisateurs iOS peuvent participer à des appels audio uniquement avec des haut-parleurs limités et un large public.

Depuis de nombreux mois maintenant, des discussions ont eu lieu sur le développement d’une fonctionnalité de chat audio de type Clubhouse pour la plate-forme Twitter. La société a finalement confirmé le développement et a annoncé l’introduction d’espaces pour les utilisateurs Web maintenant. Cela a été initialement annoncé pour les utilisateurs iOS et plus tard pour les utilisateurs Android. Maintenant, la société travaille pour que la fonctionnalité soit incluse dans les navigateurs. Une chercheuse d’applications Jane Manchun Wong a tweeté une capture d’écran montrant à quoi peuvent ressembler les cartes d’aperçu Spaces lorsqu’elles sont déployées sur le Web.

Twitter travaille sur les cartes de prévisualisation @TwitterSpaces pour l’application Web pic.twitter.com/wDaYfEGbCO – Jane Manchun Wong (@wongmjane) 1er avril 2021

D’autres tweets ont été rédigés par des pronostiqueurs sur la façon dont la version de bureau de la nouvelle fonctionnalité Spaces de Twitter sera vue. Un rapport des médias a également noté que Twitter a confirmé cette évolution. L’apporter pour le Web ressemble à une expansion significative après sa disponibilité limitée pour le mobile uniquement. La nouvelle vient juste après la sortie récente de Discord’s Stage Channel le 1er avril.

Twitter Spaces est similaire à la plate-forme de médias sociaux Clubhouse où les utilisateurs iOS peuvent participer à des appels audio uniquement avec des haut-parleurs limités et un large public. La façon dont cela fonctionne est que les hôtes sont en mesure de sélectionner quel membre du public sera autorisé à parler lors de l’appel. De nombreux membres de l’appel «lèvent la main» et l’hôte peut donner la parole. La fonctionnalité sur Twitter devrait être déployée pour ses utilisateurs ce mois-ci.

Non seulement Twitter, mais LinkedIn, Facebook, Instagram, Mark Cuban’s Fireside, Slack et Spotify auraient travaillé sur des fonctionnalités similaires pour les salles de chat audio. Pendant ce temps, Clubhouse a été introduit en avril 2020, où les utilisateurs ne sont autorisés à rejoindre l’application que via des invitations. Clubhouse est jusqu’à présent limité aux utilisateurs iOS uniquement. Cependant, la société travaille également à proposer l’application aux utilisateurs d’Android, en touchant un public plus large.

