Les espaces Twitter seront bientôt disponibles dans les navigateurs Web de bureau

Twitter a travaillé dur sur Spaces, sa nouvelle plate-forme de chat audio en direct qui fonctionne de la même manière que Clubhouse. Avant le lancement de la plate-forme pour tous les utilisateurs ce mois-ci, Twitter a maintenant confirmé que Spaces sera également disponible sur le Web pour les utilisateurs de bureau.

Pour le moment, les utilisateurs ne peuvent rejoindre un espace que via l’application mobile de Twitter sur iOS et Android. Cependant, la société a confirmé aujourd’hui à The Verge que les espaces arrivent sur les ordinateurs de bureau. Clubhouse, par exemple, reste disponible exclusivement pour les utilisateurs d’iPhone, donc avoir Spaces sur iOS, Android et sur ordinateur donnera à Twitter un gros avantage.

Un prochain endroit logique pour que Spaces apparaisse serait sur le Web et, sans surprise, Twitter travaille sur la fonctionnalité pour les navigateurs, a confirmé la société à The Verge.

La confirmation est venue peu de temps après que la chercheuse Jane Manchun Wong a trouvé l’interface Spaces sur la version de bureau de Twitter, qui ressemble essentiellement à la version mobile. Fait intéressant, un développeur travaillant dans l’équipe Twitter Spaces avait déjà révélé la fonctionnalité fonctionnant sur le Web il y a quelques jours, comme vous pouvez le voir ci-dessous:

Fait intéressant, bien que Spaces soit disponible sur iOS, il ne fonctionne que sur l’iPhone pour une raison inconnue. Peut-être que la version de bureau activera également la fonctionnalité sur l’iPad.

Avec Spaces, les utilisateurs de Twitter peuvent créer et entrer dans différentes salles pour discuter avec d’autres personnes en utilisant uniquement leur voix. La fonctionnalité était disponible pour un nombre limité d’utilisateurs, mais maintenant presque tout le monde y a accès à l’approche de la sortie officielle. Twitter n’a pas dit quand les espaces seront disponibles sur le Web.

