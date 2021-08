Les Espagnols aux Jeux Paralympiques le 25 août

24/08/2021 à 19:23 CEST

Ce mercredi sera le premier jour de compétition aux Jeux Paralympiques avec le basket-ball en fauteuil roulant, la natation, le tennis de table et le cyclisme dans les sports avec représentation espagnole.La natation commence à 9 heures du matin (2 heures du matin en Espagne) dans quelle est la session du matin avec Jacobo Garrido, José Antonio Marí, Núria Marquès Miguel Luque, David Levecq, Isabel Y. Hernández, Ariadna Edo, Toni Ponce, Luis Huerta, Sebastián Rodríguez et Íñigo Llopis. La session de l’après-midi commence à 17h00 (10 heure espagnole).

Il y aura également une grande représentation dans le tennis de table qui, en ce qui concerne les Espagnols, commence à 9h30 (2h30 en Espagne) avec Juan Bautista Pérez, alors qu’ils rivalisent également Iker Sastre et Miguel Ángel Toledo (11h00), Álvaro Valera (6h00) ; Francisco Javier López Sagayo et José Manuel Ruiz (10h00), Eduardo Cuesta (11h30) et Jordi Morales (12h00).

Cyclisme en fauteuil roulant et basket-ball

En cyclisme, ce seront Adolfo Bellido et Eloy Teruel (7.30 he) et Cristian Venge et Noel Martín (8,00 he) à la poursuite MB.

Enfin, à 13h30 (il) débutera la compétition espagnole de basket-ball en fauteuil roulant qui affrontera la Corée.