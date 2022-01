Les Espagnols avec le plus de victoires au Dakar

01/07/2022 à 18:47 CET

Marc Coma Il est le pilote espagnol le plus titré de l’histoire du Rallye Dakar, avec cinq victoires finales dans la catégorie moto (2006, 2009, 2011, 2014 et 2015), en plus d’ajouter deux deuxièmes places au classement général des éditions 2005 et 2012.

Carlos Sainz, vainqueur dans la catégorie auto en 2010, 2018 et 2020, a remporté trois triomphes, tous réalisés avec Lucas Cruz en tant que copilote et avec le mérite supplémentaire d’avoir remporté ses victoires après avoir fait évoluer des voitures de trois marques différentes (Volkswagen, Peugeot et Mini ).

Nani Roma, de son côté, il reste le seul pilote espagnol à s’imposer dans deux catégories (2010 en moto et 2014 en auto avec le français Périn).

Concernant les victoires d’étapes, le classement moto est mené par le Castellón Joan Barreda, avec 29 victoires, contre Jordi Arcarons, avec 27. Ce dernier était sur le point de gagner le Dakar : Il est monté 4 fois deuxième au tiroir en 1994, 1995, 1996 et 2001, et a terminé troisième en 1992 et 1993. Pour Barreda, en revanche, sa meilleure position est la 5e de 2017.

En auto, Carlos Sainz est celui qui cumule le plus de victoires d’étape (40).

Dans la catégorie féminine, Laia sanz a conquis la première position de 2011 à 2021, réalisant un 9e place en 2015, meilleur résultat féminin de l’histoire sur deux roues. Cette année, le pilote Corbera a franchi le pas vers les quatre roues.