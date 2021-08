Les Espagnols Carreño Busta et Alcaraz se qualifient pour les quarts de finale

26/08/2021 à 7h19 CEST

. / Winston Salem

Bonne journée pour le tennis espagnol dans le tiers de Tournoi ATP 250 de Cleveland avec les triomphes de Pablo Carreño Busta, premier ensemencé, et les jeunes Image de balise Carlos Alcaraz, quinzième, qui a réussi à se qualifier pour les quarts de finale.

Le premier à le faire a été Carreño Busta qui s’est imposé facilement en deux sets consécutifs en 6-2 et 6-3 à l’Allemand Diminik Koepfer en phase à élimination directe du tournoi Winston-Salem ATP 250. La victoire de Carreño Busta, la troisième qu’il a remportée cette année dans les duels contre Koepfer, lui permet d’atteindre les quarts de finale, où il affrontera le Biélorusse Ilya Ivashka qui a également battu l’Allemand 6-2 et 6-1 en deux sets consécutifs Jan-Lennard, neuvième ensemencé. Le duel entre Carreño Busta et Ivashka, numéro 63 mondial, sera le troisième avec un avantage de 2-0 jusqu’à présent pour le joueur de tennis espagnol, mais le premier depuis 2019 lorsqu’ils se sont affrontés à l’Open d’Australie.

Puis est venu le triomphe d’Alcaraz, qui a dû travailler beaucoup plus après avoir porté le match à trois sets contre le Hongrois Marton fucsovics, quatrième favori, qu’il a finalement battu par 6-3, 0-6 et 6-2 dans un duel qui a duré deux heures et six minutes, le premier qu’ils ont eu en tant que professionnels. Le rival d’Alcaraz en quarts de finale sera l’Américain Marcos Girón qui a également dû jouer trois sets avant de battre le Français Pierre-Hugues Herbert 4-6, 6-3 et 6-3. Le duel entre Alcaraz, 18, 54 ans au classement mondial, et Girón, 28 ans, 65 ans à l’ATP, sera leur premier en tant que professionnels.

Dans les autres résultats de la journée, l’Américain Frances Tiafoe a suivi sa victoire sur le triple champion du Grand Chelem Andy Murray d’Écosse avec une victoire de 7-5, 7-6 (2) sur le Brésilien Thiago Monteiro. L’Américain de 23 ans, classé 51e au monde, a remporté le premier set en brisant Monteiro lors du douzième match. Il a failli recommencer dans la seconde en remportant les deux premiers points sur le service de Monteiro, seulement pour que le tennis brésilien réponde avec des as dos à dos et force le bris d’égalité. Une fois là-bas, Tiafoe est passé à 2-0 et 5-1 pour prendre le contrôle en route pour gagner un match après avoir maintenu le service à tout moment. Cela s’est produit un jour après que Tiafoe a sauvé trois points de set dans le premier sur la route pour battre Murray 7-6 (4) et 6-3, alors qu’en quarts il rivalisera avec le Suédois Mikael Ymer, qui a battu l’Australien Max Purcell 7-. 5 et 6-2.

Pendant ce temps, le Français de 35 ans Richard Gasquet (82e tête de série, 14e tête de série) a battu le troisième tête de série Daniel Evans 6-4, 7-6 (4) pour éliminer le 27e joueur mondial. L’Allemand Jan-Lennard Struff et le Français Benoit Paire ont rejoint la liste des têtes de série qui ont perdu en huitièmes de finale Winston-Salem. Ivashka a battu Struff, neuvième tête de série, 6-2 et 6-1, pour être le rival de Carreño Busta et le Finlandais Emil Ruusuvuori a battu Paire, douzième tête de série, en trois sets 6-4, 4-6 et 6-1.