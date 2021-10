Les Espagnols en NBA 2021/22 : c’est ainsi que les six commencent le parcours

La saison NBA commence ce soir et encore une fois, il y aura une présence espagnole. La remise est rajeunie avec l’arrivée de Garuba et d’Aldama et augmente d’un autre. Marc Gasol n’est pas disponible malgré le fait qu’il n’a pas annoncé son départ de la Ligue malgré le fait qu’il a été échangé par les Lakers et coupé par les Grizzlies pour retourner en Espagne avec sa famille. La présence a diminué ces dernières années, mais les frères Rubios, Ibaka et Hernangómez continuent de porter le fardeau avec fierté. Il y aura six nationaux qui participeront en 2021/22. Nous détaillons, en nous concentrant sur chacun, les options avec lesquelles ils entrent dans la nouvelle campagne.

Ricky Rubio

· 30 ans, Cavaliers, 17,8 millions de dollars.

Il y a eu du mouvement et il y aura du mouvement, sauf surprise, cette saison avec Ricky. Ses Timberwolves l’ont laissé partir pour faire du profit et les Cavaliers, qui n’ont d’autre aspiration que de former des jeunes comme Garland ou le nouveau venu Mobley, peuvent aussi le faire. Pour une raison très simple : c’est la dernière année du contrat du joueur d’El Masnou. L’été prochain, ce sera gratuit et c’est une bonne monnaie d’échange bien qu’avec un contrat coûteux. Il commence à être considéré comme un remplaçant possible pour la première fois depuis son arrivée en NBA, il y a une dizaine d’années, et malgré le fait qu’il soit l’actuel MVP de la Coupe du monde et qu’il vient de marquer 38 points aux USA dans le Jeux Olympiques. A Cleveland, il a Collin Sexton devant et Kevin Pangos derrière. Le premier est aussi une valeur jeune, mais son manque de jeu choral a été maintes fois critiqué et Ricky, si l’un des deux n’est pas retiré de l’équipe dans les prochains mois, est un élément fondamental pour changer cette tendance. La résurrection de Markkanen avec Amour par la main, un cas similaire à celui de Sexton avec Rubio. Osman, Allen, Okoro ou le test Tacko Fall insufflent, avec les noms cités plus haut, un sentiment d’amélioration par rapport aux deux années précédentes, même s’ils manquent de plus de progrès et d’un ou deux morceaux de qualité. Cleveland est un marché compliqué et depuis le départ de LeBron James, qui était là parce qu’il était de là-bas, ils n’ont pas encore trouvé la clé. Ricky, qui subit des changements constants depuis un an (Suns, Thunder, Wolves…), n’a pas encore de rôle établi pour cette campagne, après quoi il devra prendre des décisions en fonction de ce qui s’y est passé.

Serge Ibaka

· 32 ans, Clippers, 9,7 millions de dollars.

L’un des trois seuls champions d’Espagne continue un an de plus, bien que cette fois, il prolonge son contrat cet été en étant grièvement blessé. L’été prochain, il sera également gratuit. Dans la saison qui vient, il reste à voir quand et comment il pourra réintégrer, puisqu’il y a quelques jours on l’a vu s’entraîner seul. Il y a des progrès, mais lents. Chez les Clippers ce n’est pas la seule inconnue de cette nature, puisque Kawhi Leonard devrait revenir à l’action vers le printemps prochain. La saison peut être longue pour une équipe qui conserve pourtant un bon bloc pour se battre dans la Conférence Ouest. Lue a beaucoup remarqué le manque d’Ibaka, car avec Batum, ils ont donné beaucoup de polyvalence en jouant comme un « 5 » aux attaques proposées et ont contribué à diversifier le jeu au-delà de jouer haut avec Zubac ou bas avec Morris. La qualité incontestable de Serge se heurte à la capacité physique, ce qui fait qu’un grand point d’interrogation est placé à côté de toute prédiction.

Willy Hernangómez

· 27 ans, pélicans, 2,3 millions de dollars.

Le rêve de Willy continue de s’allonger et cette saison il a, dans une équipe qu’il connaît déjà, l’opportunité de grimper un peu plus loin avec un contrat consolidé dans le temps. L’entraîneur, Willie Green, est nouveau et doit le convaincre, mais il commence comme un bon remplaçant pour Jonas Valanciunas, qui aura le poids de commencer comme titulaire au poste central à moins qu’il ne veuille essayer quelque chose de nouveau avec Zion Williamson, la star de l’équipe à qui l’on demande encore un level up. La franchise souffre du manque de connexion de Zion avec ses coéquipiers et l’environnement, et la Nouvelle-Orléans est un endroit difficile pour attirer des outsiders en termes de basket-ball, donc un changement radical au cours de la saison ne peut être exclu. Le pivot espagnol, avec de l’expérience pour obtenir des performances en quelques minutes, doit se serrer à nouveau pour sortir la tête et être précieux, notamment en attaque, pour l’équipe.

Juancho Hernangómez

· 26 ans, Celtics, 6,1 millions de dollars.

L’étape au Minnesota s’est terminée amèrement, surtout après la blessure et l’interprétation erronée qui a été faite d’elle face aux JO. Juancho est allé à Memphis, mais ils ne l’avaient pas là-bas et s’est retrouvé dans les Celtics, où Brad Stevens commence maintenant à construire son plan depuis le poste de manager dans les bureaux. Tatum, Brown et Smart dirigent un groupe avec une expérience en commun mais n’ayant accompli que peu pour ce qu’ils sont censés être. Des renforts de niveau tels que Schröder, Horford, Kanter et Richardson ont été atteints, mais ce sont des joueurs avec une inclination facile (le dominicain, moins) à montrer deux visages très différents sur le terrain et sans savoir lequel va jouer à un moment donné moment. S’ils voulaient qu’il soit un attaquant, Boston aurait un atout important en Juancho, mais il reste à voir s’ils préfèrent l’utiliser à ce poste ou à l’avant. Absolument capital qui s’inspire du triple, l’outil avec lequel les saisons sont validées aux joueurs de votre profil.

Usman Garuba

· 19 ans, Rockets, 2,3 millions de dollars.

Des options variées pour Usman, qui vient avec un bon bagage de son passage au Real Madrid. Le problème, c’est qu’il a Wood devant lui comme référence intérieure, un Sengun qui est bien vu et l’accent est mis sur ses défauts, comme le lancement extérieur ou la création de pot, plutôt que sur ses capacités, sur tout défensif . L’option de passer par la ligue de développement n’est pas exclue dans son cas, sachant comment fonctionne Houston, mais il devrait gagner des nombres entiers dans la rotation au fil des semaines. Ils sont dans une franchise sans aspirations à court terme, ils veulent juste développer les talents inexpérimentés à portée de main, donc Garuba semble être au bon endroit.

Santi Aldama

· 20 ans, Grizzlies, 1,9 million de dollars.

Santi n’aura pas la tâche facile à son arrivée dans la ligue professionnelle même s’il connaît de près le basket aux Etats-Unis. Il est le premier Espagnol à jouer en NBA après avoir été repêché directement de l’université. Il manque ça, l’expérience d’autres compatriotes qui se sont entraînés auparavant, principalement en Espagne. Il semble qu’à Memphis, il puisse avoir des opportunités de jeu, mais elles sont rares, bien qu’il y ait beaucoup de jeunes qui brûlent du désir de jouer de bonnes minutes. Jenkins devra jouer avec la rotation pour équilibrer une équipe qui, ne l’oublions pas, aspire à figurer parmi les huit premiers de l’Ouest. Aldama n’a pas d’autre défi que celui d’une progression continue mais soutenue, il n’est pas censé rompre avant tout avec le besoin de se muscler et de connaître les particularités du haut niveau dont il dispose.