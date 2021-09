Les Espagnols ne faciliteront pas la tâche à Quartararo dans le GP d’Aragon

09/08/2021

Moto GP arrive ce week-end au Grand Prix d’Aragon, l’un des circuits les mieux donnés à Marc Marquez où il a gagné six fois dans la catégorie MotoGP. En 2020, ils étaient Alex Rins et Franco Morbidelli qui a remporté la victoire dans les deux courses qui se sont déroulées en Aragon et cette année Fabio Quartararo Il arrive avide de victoire pour se consolider encore plus en leader du championnat. Mais le Français n’aura pas du tout la tâche facile et il n’a plus gagné de Yamaha sur le circuit d’Alcañiz depuis 2015 lorsque Jorge Lorenzo a remporté la victoire.

Quartararo arrive en Aragon avec un avantage considéré de 65 points sur le deuxième poursuivant Joan Mir qu’il devra se battre pour la victoire s’il veut avoir une chance de remporter à nouveau le championnat du monde. Alcañiz n’est pas présenté comme l’un des meilleurs scénarios pour Yamaha où il profitera de cet avantage pour être prudent et obtenir une bonne position sans subir trop de risques, même si une chose est sûre cette saison, c’est que Quartararo et sa Yamaha vont pour tout cela, s’il a le choix, il ne manquera pas la victoire.

D’un autre côté, Marc Marquez est de plus en plus récupéré et pourrait surprendre comme cela s’est produit au Sachsenring, Aragon est un circuit qui est très bon à Cervera et s’il obtient une bonne position sur la grille, il pourrait tenter de s’échapper pour se battre pour le podium ou même pour la victoire. Fabio Quartararo aura de nombreux concurrents sur la piste d’Alcañiz qui tenteront de lui couper des points dans sa lutte pour le championnat du monde, il ne serait pas étrange de voir aussi Alex Rins dans les premières positions de course après être venu de Grande-Bretagne avec une deuxième position en poche.

Dans un championnat du monde aussi disparate que cette saison de MotoGP, nous avons pu revoir les frères Pol et Aleix Espargaró également en tête de la course après avoir surpris dans le passé GP de Grande-Bretagne où Aleix monte pour la première fois sur le podium avec l’Aprilia RS-GP et arrive plus motivé que jamais sur le circuit aragonais. Même si la surprise du week-end sera de voir Maverick Viñales piloter l’Aprilia pour la première fois en course en remplacement de Lorenzo Savadori En convalescence, le nouveau coéquipier d’Aleix Espargaró ne laissera personne indifférent ce week-end après son départ difficile de Yamaha lors de ses débuts officiels chez le constructeur de Noale.

Tout indique que ceux qui montreront leur plus grand potentiel ce week-end au GP d’Aragon seront les Honda et les Ducati de Pecco Bagnaia et Jack Miller qui sont toujours avides de plus de victoires dans la catégorie reine. N’oubliez pas Jorge Martin, qui après avoir subi une chute à Silverstone cherchera à nouveau un grand résultat avec sa Ducati Desmosedici, sans aucun doute les Espagnols arrivent très motivés sur cette piste où l’émotion est plus qu’assurée et à l’exception de Casey Stoner en 2010 et 2011 ils ont toujours fait des dons, c’est un Espagnol qui s’est imposé sur cette piste dans la catégorie MotoGP.