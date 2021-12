Les Espagnols ont besoin d’une grande réaction pour avancer dans la Finale de l’École

Teresa Toscano.

peint très mal Visite de fin d’école de la LPGA pour les golfeurs espagnols. Le troisième jour n’a pas été le tremplin qu’il fallait à nos quatre représentants pour accéder aux places du dessus. Bien au contraire, Luna Sobrón (+4), María Parra (+4), Teresa Toscano (+5) et Nuria Iturrioz (+6) Ils ont cédé encore plus de terrain et devront signer un tour épique ce dimanche pour passer le premier cut des 70 meilleurs.

Pour le moment, la coupe provisoire est au pair, nos options passent donc par la signature d’un résultat qu’elles n’ont pas encore atteint cette semaine. Cela peut être fait, sans aucun doute, mais ils devront obtenir leur meilleur golf et se débarrasser de cette traînée qui semble réduire leur swing lorsqu’il s’agit de franchir le seuil de la LPGA.

Le meilleur des nôtres aujourd’hui a été Teresa Toscano, le joueur qui venait de l’arrière. Le Huelva a livré une carte sensationnelle de 69 coups et, au moins, a ouvert une porte minimale pour espérer jouer la semaine prochaine.

Elle est la seule à avoir réussi à s’imposer sur le terrain aujourd’hui. Lune de Sobrón est tombé sur un tour de 76 coups, Maria Parra a fait 74 et Nuria Iturrioz, qui n’a pas encore réussi à réagir depuis le quintuple boguey qui a été fait vendredi au trou 5, a exécuté 72 coups. Il a sauvé la paire et a terminé avec deux birdies, montrant ce grand joueur qu’il a à l’intérieur et dont on peut s’attendre à une belle réaction demain.

La situation est compliquée. Passer le cut serait déjà un succès, même si le grand objectif de la semaine, qui était de finir parmi les 25 premiers pour pouvoir faire un calendrier complet l’année prochaine, semble pour l’instant une chimère. La 25e place est à -4, donc le meilleur espagnol est à huit tirs de ce but.

Le grand protagoniste d’aujourd’hui en Alabama est redevenu Atthaya Thitikul (-dix). Le golfeur thaïlandais a effectué 66 coups et s’est déjà placé en troisième position, à seulement deux coups du Français Pauline Roussin Bouchard (-12). Dans les porte-cartes, il y a aussi Emilie Pedersen (-6), Hinako Shibuno (-4), qui a signé aujourd’hui 66 tirs, ou Stéphanie Kyriacou (-4). Un retour comme celui de Shibuno est ce dont les Espagnols auront besoin pour jouer la semaine prochaine.