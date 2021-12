Les Espagnols qui sont entrés cette année 2021 dans le Livre Guinness des Records | Vie

Nous avons déjà la liste complète des Espagnols qui ont réussi à entrer dans le Livre Guinness des Records au cours de cette 2021. D’un homme qui fabrique des bagues à un champion olympique de karaté. Ceci est la liste complète.

Pour beaucoup, le Guinness Record est un livre où vous pouvez passer l’après-midi à regarder des curiosités. Ou plutôt découvrir le temps libre dont disposent les gens pour réaliser des exploits vraiment curieux (certains même discutables).

Mais la réalité est que les gens mettent beaucoup d’efforts pour être les meilleurs dans une tâche spécifique afin de faire partie d’un groupe restreint composé de quelques milliers de personnes.

Maintenant que 2021 est terminé, l’organisation du Guinness Record a publié une liste avec les Espagnols qui ont réalisé un record au cours de cette année. Ceci est la liste complète dans laquelle plus d’un sonne sûrement comme quelque chose pour vous, découvrons:

Alejandro Soler, plus de muscle-ups aux anneaux en une heure: Le 1er février 2021, Alejandro Soler Tarí a effectué 156 muscle-ups aux anneaux à Alicante. Alejandro détenait également le record du plus grand nombre de pompes en une minute avec un sac de 100 livres : 49. Christian López, plus long avec un vélo en équilibre sur le menton : Le 25 avril 2020, Christian Roberto López Rodríguez a balancé un vélo sur son menton pendant 9 minutes et 41,29 secondes à Tolède. Le Grefg, la plupart des téléspectateurs simultanés sur une diffusion Twitch : Le 11 janvier 2021, David TheGrefg Cánovas Martínez a atteint un pic d’audience de 2 468 668 téléspectateurs simultanés sur Twitch à Alhama de Murcia. Enrique Stuyck, autres lettres à la rédaction publiées en un an (même journal) : Entre le 29 mai 2019 et le 28 mai 2020, le journal sportif Diario AS a publié 84 lettres à l’éditeur écrites par Enrique Stuyck Romá.

Álvaro Martín Mendieta, le meilleur temps pour mettre les lacets d’une paire de chaussures et les nouer: Le 7 août 2020, Álvaro Martín Mendieta n’a eu besoin que de 31,96 secondes pour mettre les lacets d’une paire de chaussures et les nouer à Rivas Vaciamadrid. Pedro Elis Cinta, plus de temps à jongler avec cinq ballons de basket : Le 7 septembre 2020, Pedro Elis Cinta a maintenu cinq ballons de basket en l’air pendant 1 min et 14,36 s à Osuna, Séville.

Rafa Nadal, plus de titres en simple messieurs du Grand Chelem : Le 11 octobre 2020, le joueur de tennis de Manacor Rafael Nadal a égalé le record de Roger Federer (Suisse) de 20 victoires en tournois individuels du Grand Chelem après avoir vaincu le Serbe Novak Djokovic en finale de l’Open de France qui s’est déroulé au stade Roland Garros à Paris. Sandra Sánchez, plus de médailles remportées en Karate 1 Premier League : Du 10 janvier 2014 au 12 mars 2021, l’olympienne Sandra Sánchez a remporté 36 médailles dans la plus haute compétition de la World Karate Foundation. Cet été, il a remporté l’or aux Jeux olympiques de Tokyo.

Sans aucun doute, nous, les Espagnols, sommes une nation de records, et sinon, vous n’avez qu’à jeter un œil à cette liste. Voyons ce qui nous attend en ce 2022 à venir. Joyeux Noël.