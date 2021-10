Les Espagnols s’éloignent de la tête dans l’Estrella Damm de Valderrama

L’anglais Laurie galop est le nouveau chef de la Estrella Damm Andalucía Masters dans le domaine de Cadix Valderrama avec trois coups d’avance sur l’un des grands favoris du triomphe, son compatriote Matthieu Fitzpatrick, qui s’est emparé du deuxième solo avec un long putt empoché pour sauver la normale au trou 18. Il a marqué 70 coups pour 209 (-4). Canter a terminé juste après avec un birdie et 67 pour 206 (-7).

Partenaire de Fitzpatrick lors de la dernière Ryder Cup, l’Autrichien Bernd Wiesberger, est quatrième à cinq coups du leader après avoir signé une carte travaillée de 68 et en ce moment il est l’autre grande menace pour Canter, qui poursuit sa première victoire sur l’European Tour et qui a clairement exprimé ses intentions en clôturant sa performance ce samedi en mettant un putt birdie le 18, le huitième du jour, pour quatre bogeys, pour les 67 coups susmentionnés (-4).

Le vent a soufflé dans l’après-midi et les résultats ont souffert, plus autant de birdies ont été réalisés en général qu’ils ont été réalisés le matin et la tête du tournoi s’est resserrée jusqu’à l’arrivée du dernier birdie de Canter qui lui donne un coussin de trois coups sur le deuxième en attendant le dernier jour ce dimanche, où Aeolus devrait aussi souffler.

Ce n’était certainement pas le meilleur des jours, même s’il a eu du mal à rester debout, pour le « local » Alejandro Cañizares. Le fils de José María, joueur historique de l’European Tour et de la Ryder Cup, a alterné succès (trois birdies) avec erreurs (six bogeys) et au final, avec 74 coups, il est resté en position 16 à égalité huit derrière le chef. .

A 38 ans, et avec deux victoires sur le circuit (Open de Russie en 2006 et Trophée Hassan II en 2014), Alejandro est 104e de la Race to Dubai 2021 et 348e au classement mondial. Il s’entraîne à Valderrama et est affilié à ce club sur le circuit européen. Cette année, il a comme meilleurs résultats une 3e à l’Open des Pays-Bas, une 3e à égalité à l’Open d’Irlande du Nord et une 7e ex aequo à l’Open d’Autriche.

Le bogey de Cañizares au 18e trou a quitté le Madrilène Sebas Garcia Rodriguez comme le meilleur espagnol classé à la 10e place à égalité. Il a signé 70 coups, un sous le par, pour 213. Sept coups derrière Canter, la victoire est très difficile.

Le Catalan Pablo Larrazabal il a essayé de mettre sa tête dans les positions de tête mais trois bogeys consécutifs lui ont laissé +2 au total, loin de la tête.

Le vainqueur de l’Open d’Espagne à Madrid dimanche dernier n’a pas réagi non plus, Rafa Cabrera, trois birdies, trois bogeys et un double bogey pour 73 et 215 (+2). Avec une certaine usure après le combat pour remporter son premier tournoi en quatre ans, le Gran Canaria a sous-performé dans ce Masters Estrella Damm Andalucía.

Le protagoniste du jour était l’Américain David rouge à lèvres, auteur d’un 64, ce qui équivaut au meilleur résultat de ce tournoi, obtenu en son temps par Sergio Garcia et David Brooks, et cela l’a catapulté en troisième position.

CLASSIFICATION

Journée 3, normale 71 :

206 Laurie Canter (GBR) 74 65 67

209 Matthew Fitzpatrick (GBR) 71 68 70

210 David Lipsky (États-Unis) 71 75 64

211 Romain Langasque (Fra) 69 69 73

Bernd Wiesberger (Aut) 73 70 68

Renato Paratore (Italie) 71 70 70

Sebastian Soderberg (Sue) 70 69 72

…

213 Sebastián Gª Rodríguez (ESP / 10e) 72 71 70

214 Alejandro Cañizares (ESP/16e) 71 69 74

215 Rafa Cabrera (ESP / 21º) 68 74 73

Pablo Larrazabal (ESP) 71 72 72

216 Nacho Elvira (ESP / 36º) 72 74 70

217 Álvaro Quirós (ESP / 44º) 73 73 71

Gonzalo Fdez-Castaño (ESP) 77 68 72

Jorge Campillo (ESP) 73 71 73

218 Santiago Tarrío (ESP / 51º) 74 73 71

219 Martin Kaymer (Ale) 74 73 72

222 Adrián Otaegui (ESP / 63º) 73 72 77