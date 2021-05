Les espèces animales survivront-elles au réchauffement climatique?

11/05/2021 à 16:33 CEST

Qu’arrivera-t-il aux espèces animales dans un scénario de changement climatique avancé? Pourront-ils s’adapter ou, au contraire, vont-ils disparaître du fait de la modification de leur habitat? Un groupe de scientifiques a découvert, à travers des expériences avec plusieurs espèces de souris, que les animaux n’utilisent pas un, mais plusieurs moyens pour s’adapter à ces changements, ce qui est un espoir pour leur continuité.

Alors que le changement climatique continue d’augmenter les températures, les conditions plus sèches augmentent et les régimes de précipitations changent. Par conséquent, l’adaptation aux nouvelles conditions sera essentielle pour la survie à long terme de la plupart des espèces.

Des chercheurs de l’Université du New Hampshire ont découvert que vivre dans un environnement plus chaud et plus désertique et exister sans eau, il existe plus d’un mécanisme génétique qui permet aux animaux de s’adapter.

Ceci est important non seulement pour leur survie, mais cela peut également fournir une base biomédicale importante pour le développement de thérapies géniques pour traiter les maladies humaines liées à la déshydratation, telles que les maladies rénales.

«Pour utiliser une phrase familière, nous voyons qu’il existe plus d’une façon de cuire un gâteau», a déclaré Jocelyn Colella, chercheuse postdoctorale en biologie évolutionniste.

«En d’autres termes, les animaux s’adaptent de plusieurs manières aux conditions désertiques et la découverte de cette flexibilité génétique est une bonne nouvelle pour toutes les espèces qui seront de plus en plus contraintes de s’acclimater à des environnements plus chauds et plus secs.».

Dans leur étude, publiée récemment dans le Journal of Heredity, les chercheurs ont comparé les mécanismes génétiques de trois espèces de souris trouvées dans des zones chaudes et sèches; les souris cactus et canons, qui se trouvent principalement dans les habitats désertiques, et la souris sylvestre d’Amérique du Nord, que l’on trouve également dans les climats plus froids et plus humides du nord des États-Unis.

Les chercheurs ont émis l’hypothèse que des gènes similaires dans chaque espèce seraient essentiels à la survie dans les environnements désertiques. Ce qu’ils ont découvert, c’est que chaque espèce utilisait un mécanisme différent., c’est-à-dire des gènes et des fonctions différents qui permettent la même adaptation.

Alors qu’une espèce s’est adaptée grâce à des changements génétiques mutationnels au fil du temps, une autre a utilisé des changements dans l’expression génique qui peuvent se produire plus rapidement et peuvent être la voie évolutive la plus efficace.

“ Nous étions enthousiasmés par les résultats, car si notre recherche n’avait trouvé qu’un seul gène essentiel pour s’adapter à des conditions plus chaudes et plus sèches, cela mettrait les autres animaux au défi de répondre au changement climatique, mais nos travaux montrent que il existe de multiples options évolutives qui permettent de survivre dans le désert »Dit Colella.

Les résultats pourraient également fournir des informations essentielles pour la recherche biomédicale dans le développement de thérapies géniques pour la maladie rénale humaine. Le réchauffement climatique peut augmenter ces types de maux, dérivés d’une plus grande déshydratation.

“ Parce que les souris sont physiologiquement similaires aux humains, ce type de travail évolutif offre d’importantes premières étapes dans l’identification et comprendre les gènes qui contrôlent des traits complexes comme la déshydratation, qui peut compromettre les reins humains et causer des dommages irréparables à vie », a déclaré Matt MacManes, professeur agrégé de biologie génomique.

Chaque année, des millions de personnes meurent de maladies liées à la déshydratation dans le monde. Les experts disent que même une déshydratation mineure peut compromettre les reins et causer des problèmes à vie.

Article de référence: https://academic.oup.com/jhered/advance-article/doi/10.1093/jhered/esab009/6158454

