Les espoirs britanniques ont été annulés car Away He Goes a été exclu, mais Rachel King portera le drapeau de la Grande-Bretagne en Australie à bord de Pondus

Le cheval britannique Away He Goes était prévu pour la Lexus Melbourne Cup la semaine prochaine, mais a été exclu après avoir subi une blessure au tendon au Werribee International Facility.

Le joueur de cinq ans était un tir 14/1 pour l’entraîneur Ismail Mohammed qui avait les yeux rivés sur le plus gros gain potentiel.

Pat Cosgrave à bord de Away He Goes (en bleu) gagnant à York en juillet

James McDonald était prêt pour la course de la Melbourne Cup 2021 à bord de Away He Goes et est arrivé à Werribee pour s’asseoir pour la première fois sur le hongre hier.

Cela s’ajoute à quelques jours difficiles après que McDonald ait raté le Cox Plate à bord du favori Zaaki qui a également dû se retirer de la course pour cause de maladie.

Away He Goes s’est classé derrière Trueshan dans la Goodwood Cup avant une bonne course dans les Silver Cup Stakes à l’hippodrome de York en juillet.

Mohammed a déclaré au Racing Post: «Ce n’était pas facile d’arriver en Australie avec un cheval et un cavalier de travail devant être mis en quarantaine pendant deux semaines, mais que pouvons-nous dire? C’est le sport, nous devons nous amuser et prendre la malchance pour nous aussi en chemin.

Les jockeys britanniques et irlandais ne peuvent pas se rendre en Australie pour la Melbourne Cup en raison des restrictions de Covid-19.

Cependant, Rachel King portera le drapeau des courses de chevaux britanniques alors que le jockey basé à Sydney est sur le point de monter Pondus pour ses débuts dans le long métrage de Flemington.

Pondus est entré dans la course qui arrête une nation après avoir terminé quatrième de la Moonee Valley Gold Cup samedi, et est actuellement 33/1 sur SkyBet.

King s’est confié au Racing Post avant l’énorme course : « C’est vraiment spécial de faire une première course dans la Melbourne Cup et ce sera certainement le plus grand jour de ma carrière.

« Je suis allé voir mon fiancé Blake [Spriggs] rouler dedans il y a quelques années et c’était une ambiance pas comme les autres – c’est vraiment la course qui arrête la nation. Je suis allé au Grand National, les quatre jours au Cheltenham Festival et au Royal Ascot, mais la journée de la Melbourne Cup n’est qu’un autre niveau du point de vue de la foule – beaucoup d’Anglais n’aimeront pas que je dise ça !

« Ce sera un peu différent cette année avec la foule qui sera plafonnée, mais l’événement est énorme. Je serai celui qui représentera la Grande-Bretagne dans la salle de pesée et si je réussis, je suis sûr que les Britanniques à la maison voudront le réclamer !

« Déménager ici a vraiment porté ses fruits. J’ai eu de belles opportunités et plusieurs gagnants de mises. Le nombre de gagnants a augmenté chaque saison – je suis vraiment heureux d’avoir pris le risque et d’être parti.