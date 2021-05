Les espoirs d’Angela Rayner ont été brisés en tant que travaillistes «insensés» de penser qu’il survivra indéfiniment | UK | Nouvelles

Keir Starmer décrit les “ changements ” prévus du parti travailliste

Le Parti travailliste ne peut pas être «complaisant» et croire qu’il survivra en continuant comme il est, a-t-on dit à Express.co.uk. Il est actuellement sous le choc de sa performance choquante aux élections locales en Angleterre. Alors que l’équipe a perdu le contrôle général d’innombrables conseils à travers le pays, sa plus grande défaite est survenue à l’élection partielle de Hartlepool.

Ici, Sir Keir Starmer a aligné un archiviste, Paul Williams, dans un siège qui a voté à 70% pour quitter l’UE.

Les conservateurs ont pris Hartlepool pour la première fois de son histoire.

La crise d’identité interne du Labour a rapidement plongé plus loin.

Des personnalités de la gauche du parti comme John McDonnell et Diane Abbott ont appelé à un retour aux politiques radicales de Jeremy Corbyn en 2017 et 2019.

Angela Rayner: Les espoirs du chef adjoint de changer le parti ont été bouleversés (Image: GETTY)

Keir Starmer: Le dirigeant travailliste fait l’objet d’un examen minutieux depuis les élections locales (Image: GETTY)

C’était comme ceux du centre et du centre droit comme David Miliband et Gordon Brown ont exhorté à réfléchir calmement et en avant, pas en arrière.

M. Miliband, qui s’est présenté à la direction du parti en 2010 mais a été vaincu par son frère, Ed, a récemment fait la déclaration audacieuse que le parti travailliste n’avait pas de “droit divin à exister” lors d’une interview avec Times Radio.

C’est quelque chose avec lequel le professeur Richard Wyn Jones était d’accord, attirant l’attention sur les conflits internes du Labour comme potentiellement rebutant les électeurs.

Sur la déclaration de M. Miliband, le politologue a déclaré à Express.co.uk: “Il a manifestement raison, et les partis peuvent mourir et meurent.

JUSTIN: La carte montre la chute des morts de Covid – vérifiez combien dans votre région

Hartlepool: Paul Willians, un reste ardent, a tenté de gagner un siège qui a voté à 70% pour le Brexit (Image: GETTY)

«Avec les travaillistes, c’est très difficile dans le système électoral que nous avons pour les élections de Westminster, car il donne au parti un mécanisme de survie qui est très puissant, leurs batteries sont chargées essentiellement parce qu’il divise la politique en deux partis.

«Mais maintenant, vous avez cette énorme bataille interne et je pense que les deux parties ne savent pas quel est le problème.

“L’Écosse était un avertissement pour eux – elle était autrefois dominée par le parti travailliste, mais elle est maintenant un tiers et n’a pas vraiment l’air de revenir.

“Le scrutin majoritaire à un tour leur donne un soutien vital en Angleterre, mais ils seraient très stupides d’être complaisants à ce sujet.”

Il a ajouté: “Je soupçonne que le parti travailliste n’ira nulle part et en effet, le parti travailliste est populaire dans les zones plus urbaines et les jeunes électeurs, mais le problème qu’il a est qu’il n’a pas de coalition d’électeurs gagnante.”

Si le système uninominal à un tour a aidé les travaillistes, les choses pourraient bientôt changer.

Ces dernières années, des personnalités du parti ont fait campagne pour promouvoir un système de représentation proportionnelle en vue de rendre les élections plus équitables.

NE MANQUEZ PAS

John McDonnell et Corbynites sapent Starmer avec un nouveau projet de loi [ANALYSIS]

L’UE a forcé l’Australie à mettre les négociations commerciales avec le Royaume-Uni sur la glace [INSIGHT]

Un père meurt et son fils se bat pour la vie après la chute d’un ascenseur de chantier [REPORT]

David Miliband: L’ancien candidat à la tête du parti travailliste a fait ces commentaires lors d’une interview à Times Radio (Image: GETTY)

Travailliste écossais: le parti au nord de la frontière est tombé dans l’insignifiance (Image: GETTY)

Un groupe au sein du parti, «Travaillistes pour une nouvelle démocratie», a récemment lancé une série d’événements «roadshow» pour «mettre hors de doute» la nécessité pour le parti de soutenir la représentation proportionnelle après qu’un tiers des partis locaux ont appelé la direction à soutenir. le changement, selon la liste du travail.

Il sera rejoint par les leaders influents Stephen Kinnock et Rachael Maskell ainsi que Clive Lewis.

Caroline Osborne, du groupe, a déclaré que l’organisation espère que les événements “aideront à donner aux membres les outils dont ils ont besoin pour gagner la dispute à la conférence en septembre”.

Joe Sousek, du mouvement Make Votes Matter, qui promeut la réforme électorale, a déclaré à Labour List: “Les conservateurs forcent à travers une vague de législation à gerrymander le système démocratique à leur propre avantage partisan: de la suppression des électeurs à l’identification obligatoire, au déploiement du FPTP pour des élections à la mairie, à des changements de limites qui leur donneront des sièges supplémentaires. “

Actualités sur le Brexit: la politique de Starmer sur le Brexit a basculé au fil des ans (Image: Express Newspapers)

Cependant, si le professeur Wyn Jones a raison, si le Parti travailliste devait faire pression pour une position de représentation proportionnelle lors de son entrée au gouvernement, il pourrait en fait être perdant lors des prochaines élections.

Alors que le parti est devenu de plus en plus populaire dans les villes et les régions métropolitaines, et parmi les jeunes et les riches, beaucoup pensent que la perte de ses cols bleus pourrait être le clou dans le cercueil.

Beaucoup, comme Jon Cruddas, le député de Dagenham et Rainham, ont suggéré à contrecœur que se concentrer sur les villes et les zones urbaines pourrait être la seule voie à suivre pour les travaillistes.

Pourtant, Paul Embery a fait valoir que cela ne suffirait pas à pousser le parti au-dessus de la ligne et au gouvernement.

Jon Cruddas: Le député travailliste a suggéré que le parti pourrait devoir se concentrer sur les villes à l’avenir (Image: Youtube / @ PolicyExchangeUK)

Le syndicaliste et membre travailliste a déclaré à Express.co.uk: “Je suis sûr qu’il y a des gens au sein du Parti travailliste qui voudraient articuler une stratégie qui dit: ‘En fait, oubliez le vote des cols bleus. Ces gens sont partis pour toujours, nous n’avons pas besoin de nous inquiéter, et en fait ils sont tous un peu réactionnaires, nous ne voulons pas vraiment représenter ces gens.

“” Nous devons élargir notre attrait parmi les jeunes, les métropolitains, les libéraux, les verts, les pro-UE, les diplômés, et cela suffira pour faire franchir la ligne aux travaillistes. “

«Mais ce ne serait pas le cas; pour avoir la meilleure chance de gagner, le Parti travailliste doit à nouveau construire cette coalition comprenant la classe ouvrière, les cols bleus.

«Même si cela était possible en tant que stratégie électorale, cela trahirait complètement la raison pour laquelle le Labour existe en premier lieu: il a été créé pour représenter les communautés défavorisées, les personnes les plus pauvres de nos communautés, les habitants de la Grande-Bretagne post-industrielle et provinciale.

“Et s’il décide soudainement qu’il peut se passer de ces gens, alors ce n’est pas le Parti travailliste qui a été créé il y a des années pour servir les intérêts de ces gens.”