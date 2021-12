Les espoirs d’Antonio Giovinazzi de revenir en F1 en 2023 ont aidé avec « un pied dans le paddock »

Antonio Giovinazzi pense que garder sa main en tant que pilote de réserve pour Ferrari la saison prochaine aidera ses perspectives de regagner un siège de F1 pour 2023.

L’Italien a suivi son coéquipier chez Alfa Romeo Kimi Raikkonen en quittant la grille à la fin de cette année bien que, contrairement au Finlandais, ce n’était pas de son choix.

Au lieu de cela, l’équipe basée en Suisse a déclaré à Giovinazzi que ses services n’étaient plus nécessaires car ils ont opté pour le soutien de parrainage important apporté par la recrue Guanyu Zhou – une décision qui n’a pas été bien accueillie comme il l’a dit sur les réseaux sociaux à propos de la F1 : « Quand l’argent règne , ça peut être impitoyable.

Cette annonce n’a clairement pas été une surprise pour le joueur de 28 ans car, le même jour qu’Alfa Romeo a annoncé Zhou, il a également révélé son propre prochain mouvement – vers la Formule E avec l’équipe Dragon Penske.

Mais il a également été confirmé que Giovinazzi, qui a commencé à travailler comme pilote de simulateur Ferrari en 2017, partagera les tâches de pilote de réserve pour la Scuderia l’année prochaine avec Mick Schumacher, dans un double rôle pour ce dernier alors qu’il continue de courir pour Haas.

Giovinazzi, bien qu’il se soit montré à peine plus qu’un compagnon de Formule 1 au cours de ses trois saisons complètes, a toujours l’espoir de revenir sur un siège de course – et pense qu’il est essentiel de rester dans la famille Ferrari à cet égard.

Il a déclaré à GPFans qu’il serait « vraiment important de garder un pied dans ce paddock l’année prochaine », ajoutant: « Vous avez plus de puissance, c’est sûr.

« Pour moi, c’est vraiment important de rester avec Ferrari. Ils ont plus de puissance et si tu veux revenir, c’est plus facile.

« Je fais partie de cette famille depuis 2017. Cela fait déjà pas mal de temps, cinq ans. C’était l’équipe avec laquelle j’ai signé un contrat fin 2016 après ma sortie du GP2.

« Ils étaient la famille qui m’a donné la chance d’aller en F1 avec Alfa Romeo en 2019, ils ont donc été importants pour moi. »

Lors du récent Grand Prix d’Abu Dhabi, Giovinazzi a déclaré qu’il pensait que c’était plus un « à plus tard » qu’un « au revoir » à la F1.

« Je n’ai pas l’impression que c’est ma dernière course en Formule 1 », a déclaré Giovinazzi, qui a déjà testé sa voiture de Formule E et participera à cette série pour la première fois en Arabie saoudite fin janvier.