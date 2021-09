Les espoirs de la Ligue des champions du Paris Saint-Germain devraient être renforcés après une victoire résiliente contre Lyon

Le chagrin et la déception sont des émotions auxquelles les supporters du Paris Saint-Germain se sont trop habitués ces dernières années. Les sorties dévastatrices de la Ligue des champions au cours de saisons consécutives ont révélé un problème inhérent aux géants parisiens – un manque de sang-froid, de maturité et de bouteille qui a empêché le club de recréer sa domination nationale sur la scène européenne. Cependant, après une victoire musclée face à Lyon dimanche, les espoirs du Paris Saint-Germain en Ligue des champions auraient dû être rehaussés.

Les problèmes jusqu’à présent

Sept titres de Ligue 1 depuis 2012 prouvent que la qualité ne manque pas puisque l’argent qatari les a propulsés vers de hauts sommets. Cependant, lors de compétitions en dehors de la ligue qu’ils ont dominée au cours de la dernière décennie, il y a eu des problèmes bien documentés.

Après trois 16 dernières sorties consécutives, le PSG s’est finalement rapproché de la gloire continentale lors de la campagne 2019/20. Une victoire complète en demi-finale 3-0 contre le RB Leipzig a placé l’équipe de Thomas Tuchel en finale, bien que ce soit la tête de l’ancien diplômé de l’académie Kingsley Coman pour le Bayern Munich qui a privé le Parisien de sa toute première couronne en Ligue des champions.

Une équipe à la puissance de feu indéniable, incapable de trouver les caractéristiques d’acier appropriées pour se dégourdir les jambes sur l’obstacle final.

Et cette conclusion décevante a été suivie d’une sortie sans doute encore plus désastreuse l’année suivante. Considéré comme l’un des favoris, le PSG de Mauricio Pochettino a été tiré contre un Manchester City tout aussi prisé, qui a montré le sang-froid que la formation française ne pouvait tout simplement pas.

Le premier but de la tête de Marquinho lors du match aller a parfaitement mis les choses en place pour le PSG. Une performance dominante et impitoyable en première mi-temps n’a été qu’époustouflante aux yeux des spectateurs. Mais une performance bâclée et sincèrement impuissante contre une équipe de City revigorée en seconde période a révélé les mêmes problèmes pour les Parisiens.

Incapable de retrouver sa stabilité après la réponse à couper le souffle de l’équipe de Pep Guardiola, le PSG est tombé à une défaite 2-1 au match aller avant de perdre le match retour 2-0 contre l’approche mature et mesurée des Cityzens. C’était tout ce que le PSG n’était pas.

C’était vraiment la quintessence des « hommes contre garçons ». Une fois qu’il s’est rendu compte que la cravate était fermement mise au lit, qu’elle était rentrée et qu’elle s’était endormie, un comportement enfantin et imprudent a commencé à apparaître.

Des défis difficiles conçus pour faire mal, des pleurnicheries désespérées lorsque les choses ne se sont pas passées comme prévu et une perte de tête générale – cela s’est transformé en une performance qui a confirmé que le PSG n’était jamais destiné à atteindre la gloire européenne la saison dernière. Leur manque de courage et de sang-froid a été aggravé par le limogeage d’Angel Di Maria – soi-disant l’un des professionnels et dirigeants du club – à la suite d’un incident irritant et stupide en dehors du ballon, qui était à la fois exaspérant, embarrassant et tout à fait risible. .

Et leurs problèmes sur le continent lors de la saison 2020/21 se sont reflétés dans leur échec à remporter le titre de Ligue 1 – dominé par une équipe lilloise courageuse et bien entraînée qui a finalement terminé à un point au-dessus de ses concurrents du showbiz.

Signes de changement de mentalité

Cependant, cette année – le premier mandat complet de Pochettino en tant que patron du PSG – il y a déjà eu des signes de changement au club.

Dimanche soir, le premier véritable test de l’équipe au début de la campagne de championnat 2021/22 a été effectué. La visite d’une équipe lyonnaise talentueuse et en forme allait toujours être un défi, bien que leur défense résolue et leur superbe dynamisme au milieu de terrain aient rendu ce défi beaucoup plus difficile que prévu.

En effet, ce sont les visiteurs qui ont débloqué l’impasse avec un coup rapide terminé intelligemment par Lucas Paqueta. Par la suite, il a fallu un moment de ruse magique de Neymar pour débloquer une ligne arrière stable, remportant un penalty contre le jeune arrière latéral Malo Gusto avant de se convertir de 12 mètres.

Par la suite, c’était le jeu des hôtes à prendre. Les précédentes équipes du PSG ont rencontré ce type de situation mais s’en sont rarement bien sorties. Cependant, cette fois-ci, il y a eu beaucoup de persévérance, de détermination et presque de sérénité avec la perspective intimidante de trouver un gagnant.

Et, gardant leur bouteille contre un système lyonnais superbement solide, les Parisiens ont trouvé un dernier but grâce à la tête clinique de Mauro Icardi d’un centre de Kylian Mbappe parfaitement pondéré – un vainqueur né d’un calme, d’un sang-froid et d’un sang-froid qui ont déjà fait défaut.

Ligue des champions du Paris Saint-Germain : gagner contre Lyon est un message aux sceptiques

Cependant, le plus important à retenir est que le PSG n’est plus du genre à perdre son sang-froid. Une victoire âprement disputée et bien méritée contre une équipe lyonnaise remarquable est la preuve que la mentalité de l’équipe est en train de changer suite à l’arrivée de champions confirmés cet été.

Certes, l’équipe de Pochettino a entamé les affaires européennes de manière sombre cette saison. Un nul 1-1 déprimant contre le Club de Bruges pour lancer les choses dans le groupe A peut suggérer un résultat similaire aux campagnes précédentes.

Malgré ce début décevant et le fait qu’ils n’aient pas encore affronté une soi-disant opposition d’élite, cependant, un record de championnat jusqu’à présent parfait et une performance ferme et résolue dimanche devraient nous rappeler à tous que le PSG de Pochettino est certainement des prétendants à la gloire européenne ce temps autour.

