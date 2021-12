Les espoirs de Manchester United de signer Erling Haaland sont considérablement renforcés – Man United News And Transfer News

Le rêve de Manchester United de recruter l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland a pris à la fois un coup et un coup de pouce ces derniers jours, car un concurrent majeur a été confirmé dans la course, tandis qu’un autre a été exclu.

Comme indiqué ici hier, Dortmund a confirmé que le joueur ne quittera pas le club en janvier, mais a admis que la course se réchauffe pour l’été.

Une clause libératoire de 75 millions d’euros est largement annoncée comme étant active à la fin de la saison.

Ayant raté l’équipe de Bundesliga lors de la dernière course pour la signature de Haaland, United a maintenu son intérêt mais serait confronté à tous les plus grands clubs du monde, ce qui rend la tâche encore plus difficile cette fois-ci.

Mais la bonne nouvelle est que l’un des favoris, le Bayern Munich, s’est déjà déclaré hors course.

Le président du Bayern, Herbert Hainer, a déclaré qu’ils ne poursuivraient pas Haaland « parce que nous avons le meilleur attaquant du monde en Robert Lewandowski ».

« Je suis convaincu que Lewandowski peut encore jouer au même niveau pendant des années et je serais heureux s’il mettait fin à sa carrière ici », a-t-il déclaré à Sport 1.

La nouvelle sera de la musique aux oreilles de United, bien que le directeur général de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ait jeté de l’eau froide sur les célébrations quelques heures plus tard en confirmant que le Real Madrid, sans doute le favori pour capturer Haaland, est très dans la course. .

« La seule chose dont je suis sûr, c’est que le Real Madrid s’intéresse beaucoup à lui », a déclaré Watzke à Bild (via AS.com).

« Maintenant, je pourrais en nommer 25 autres. Mais je le sais pertinemment. »

Il a été largement rapporté que Madrid est la destination préférée des Norvégiens.

Cependant, bien qu’ils ne soient pas aussi désastreux que ceux du FC Barcelone, les finances du Real pourraient ne pas être suffisantes pour répondre aux exigences de l’agent de Haaland, Mino Raiola, qui recherche un salaire d’environ 1 million d’euros par semaine pour son joueur et une commission massive pour lui-même.

La poursuite de Kylian Mbappe par le Real sera prioritaire pour eux.

Cela pourrait laisser Manchester City et Chelsea comme les deux plus grands challengers cet été, bien que les Citizens puissent également renouveler leurs efforts pour signer Harry Kane des Spurs and the Blues, après avoir acheté Romelu Lukaku l’été dernier, sont liés à d’autres tels que Dusan Vlahovic et Lautaro Martinez.

Bien sûr, comme l’ont tous deux admis Watzke et l’ancien pizzaiolo Raiola, Haaland pourrait choisir de rester un an de plus en Allemagne et «attendre» que Barcelone et Madrid retrouvent leur mojo financier.

Mais dans l’état actuel des choses, la position de United pour défier la signature la plus convoitée au monde semble plus forte que jamais.