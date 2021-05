Les «espoirs» de Meghan Markle de «changer» la monarchie étaient voués à l’échec – «Je l’ai vu avec Diana» | Royal | Nouvelles

Meghan Markle “serait [never have] a eu l’opportunité de moderniser la monarchie comme elle le voulait “, ont affirmé des commentateurs royaux. La capacité de la duchesse de Sussex à” changer “la famille royale a été discutée dans le dernier épisode du podcast Royally Us de Us Weekly. Cela vient après l’actrice Jodie Turner-Smith a déclaré au Telegraph que Meghan et le prince Harry auraient pu «moderniser» l’institution.

Mme Turner-Smith a déclaré: «C’était une terrible occasion manquée, la façon dont il n’était pas permis d’être quelque chose qui modernise vraiment cette institution, et de la changer en quelque chose pour le mieux.

“Je pense que c’est pourquoi il y a un dysfonctionnement là-bas.”

L’animatrice Royally Us, Molly Mulshine, a convenu: “D’après ce que nous entendons de Meghan et Harry, il semble qu’il y ait eu des problèmes des deux côtés.

“Mais je pense qu’il incombait probablement à la famille royale de rendre la transition aussi facile que possible pour les deux.”

La co-animatrice Christina Garibaldi a ajouté: «Je ne pense pas qu’elle aurait jamais eu l’opportunité de moderniser la monarchie comme elle le voulait probablement ou l’espérait probablement.

«Nous l’avons vu essayer de se produire avec Diana, et cela n’a pas fonctionné.

«Ils sont tellement coincés dans leurs manières que je ne pense pas qu’elle aurait pu apporter les changements qu’elle voulait.

“Mais ça aurait été bien de la voir essayer de voir ce qui aurait pu arriver.”

Diana a parlé des obstacles auxquels elle s’est heurtée dans la monarchie lorsqu’elle a essayé de «faire les choses différemment».

Dans son interview à la BBC en 1995, elle a déclaré à Martin Bashir: «Je ne pense pas que beaucoup de gens voudront que je sois reine.

“En fait, quand je dis beaucoup de gens, je veux dire l’établissement dans lequel je me suis marié, parce qu’ils ont décidé que je ne suis pas partant.”

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi ils avaient décidé cela, la princesse a répondu: “Parce que je fais les choses différemment, parce que je ne me conforme pas à un livre de règles, parce que je dirige avec le cœur, pas la tête, et bien que cela me cause des ennuis dans mon travail, je comprends cela.

“Mais quelqu’un doit aller là-bas et aimer les gens et le montrer.”