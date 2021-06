Les espoirs de Netflix de Meghan et Harry anéantis après le rejet américain : “Personne ne veut regarder !” | Royale | Nouvelles

Meghan Markle et Harry : un expert critique les « incohérences »

Harry s’auto-isole actuellement après son arrivée au Royaume-Uni en provenance des États-Unis. La semaine prochaine, il rencontrera son frère le prince William pour dévoiler une statue de la défunte mère du couple, la princesse Diana. C’est la première fois que le duc de Sussex rend visite à sa famille depuis les funérailles du prince Philip et apparaît dans une série d’interviews diffusées dans lesquelles il s’est prononcé contre The Firm.

La reine a été vue en train de conduire vendredi soir à Windsor quelques heures seulement après l’arrivée de Harry.

Il séjourne à Frogmore Cottage, et selon The Sun, Sa Majesté se dirigeait vers la résidence royale.

Harry était largement absent de la vie royale lorsque lui et Meghan Markle ont quitté le Royaume-Uni pour l’Amérique du Nord l’année dernière.

Les liens se sont encore rompus lorsque le couple a annoncé qu’il ne reviendrait plus en tant que membres de la famille royale plus tôt cette année.

Meghan Markle: un chroniqueur américain a snobé les efforts de Meghan et du prince Harry sur Netflix (Image: GETTY)

Prince Harry : le duc est de retour au Royaume-Uni (Image : GETTY)

Se taillent une nouvelle vie privée, Meghan et Harry ont assumé diverses responsabilités, notamment l’obtention de contrats de travail lucratifs.

Netflix leur a offert une somme estimée à 109 millions de livres sterling pour produire du contenu original.

La paire n’a encore rien créé, mais a annoncé en avril qu’elle avait commencé à travailler sur une série sur les Jeux Invictus alors que les concurrents se préparent pour l’événement 2022.

Alors que beaucoup ont salué les possibilités de leurs créations, d’autres les ont carrément rejetées.

JUSTIN: La princesse Anne a suivi la réaction de Philip avec « le drame Harry et Meghan »

Frogmore Cottage: Harry séjourne dans son ancienne résidence royale (Image: GETTY)

En entendant l’annonce de Netflix, Maureen Callahan, une chroniqueuse américaine, a brutalement snobé les ambitions du couple et affirmé que “personne ne veut regarder” tout ce qu’ils produisent.

Écrivant sur la richesse de Harry et les nouvelles entreprises privées du couple dans le New York Post, elle a déclaré: “Meghan s’est présenté à” America’s Got Talent “sans raison discernable, et Harry et Meghan viennent d’annoncer un accord de 100 millions de dollars avec Netflix.

« « Créer des programmes familiaux inspirants », ont-ils déclaré dans un communiqué, « est important pour nous ».

“Uh-huh. Ils ont parlé du “pouvoir de l’esprit humain: du courage, de la résilience et du besoin de connexion”.

A NE PAS MANQUER

Royal Family LIVE: Charles prendra une décision cruciale sur le titre d’Archie [REPORT]

Un conseiller américain explique comment le prince Harry peut sauver la réputation de l’Amérique [INSIGHT]

Le prince William pourrait être le premier à abdiquer depuis des décennies au milieu des bouleversements royaux [ANALYSIS]

Invictus Games : Harry a fondé le concours en 2014 (Image : GETTY)

Cérémonie : Harry photographié lors d’un événement pour le cinquième anniversaire des Jeux Invictus (Image : GETTY)

« Grâce à notre travail avec diverses communautés et leurs environnements, pour mettre en lumière les personnes et les causes du monde entier, nous nous concentrerons sur la création de contenu qui informe mais donne également de l’espoir. »

“En d’autres termes, des trucs que personne ne veut regarder.

“Soyons réalistes : le documentaire le plus en vogue sur Netflix en ce moment concerne un homme sud-africain qui tombe amoureux d’une pieuvre (“Mon professeur de poulpe”, vraiment à voir).

‘Heart of Invictus’ suivra les parcours d’individus qui participent aux jeux qui auront lieu l’année prochaine à La Haye.

Romance royale: Harry et Meghan se sont rencontrés pour la première fois à un rendez-vous à l’aveugle en 2016 (Image: Express Newspapers)

Harry a fondé Invictus en 2014 après avoir été inspiré par les Warrior Games aux États-Unis, en apprenant comment le sport peut aider à la fois la santé mentale et physique.

Il apparaîtra à la caméra pendant les docuseries et sera crédité en tant que producteur exécutif.

Lors de son entretien avec l’animatrice de talk-show américaine Oprah Winfrey plus tôt cette année, Harry a déclaré qu’il n’avait jamais prévu de créer du contenu pour des services comme Netflix et Spotify, mais que sa famille manquait de fonds.

Il a expliqué: “Cela a été suggéré par quelqu’un d’autre au point où ma famille m’a littéralement coupé financièrement, et je devais assurer la sécurité pour nous.

Charles: La révélation sur les fonds du duché de Cornouailles de Charles a remis en question les prétentions financières de Harry (Image: GETTY)

« De mon point de vue, tout ce dont j’avais besoin, c’était d’assez d’argent pour pouvoir payer la sécurité afin d’assurer la sécurité de ma famille.

Cependant, un récent examen des dépenses de la subvention souveraine suggère que le couple a reçu une « somme substantielle » immédiatement après avoir pris du recul.

En plus de la subvention, le rapport détaille comment Charles dépense ses revenus du duché de Cornouailles, dont 95% des revenus de Harry proviendraient de l’époque où il faisait partie de The Firm.

Concernant les dépenses du dernier exercice concernant Harry et Meghan, un porte-parole principal de Clarence House a déclaré que Charles avait alloué une “somme substantielle pour les soutenir” dans la transition vers l’indépendance financière.