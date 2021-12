Les espoirs de percée d’un accord commercial américain montent en flèche alors que l’AMT laisse tomber un indice majeur à Washington | Politique | Nouvelles

La secrétaire au Commerce international Anne-Marie Trevelyan a eu des entretiens progressistes avec la représentante américaine au Commerce Katherine Tai à Washington aujourd’hui. Lors de son premier voyage à l’étranger depuis qu’elle a pris ses fonctions en septembre, Mme Trevelyan a déclaré que le commerce et les investissements entre les deux pays étaient déjà « florissants », mais a souligné que davantage pouvait être réalisé.

Le secrétaire d’État a ajouté que des pourparlers étaient en cours pour réduire les tarifs sur l’acier et apporter des modifications aux services financiers.

Dans un article sur Twitter, Mme Trevelyan a écrit : « J’ai le @Amtrak [train] jusqu’à DC hier soir.

« Aujourd’hui, je rencontre @AmbassadorTai et des hommes politiques clés pour parler de notre approche globale du commerce transatlantique et de la façon dont le commerce libre et équitable peut stimuler nos économies @UKinUSA »

Elle a ajouté plus tard : « Le commerce et les investissements entre les États-Unis et le Royaume-Uni sont florissants. Mais on peut aller plus loin.

« Aujourd’hui, j’ai parlé à @AmbassadorTai de : Faire fonctionner le commerce pour nos électeurs et chaque région de nos deux grands pays.

Selon le ministère du Commerce international (DIT), les entreprises américaines ont soutenu 1,48 million d’emplois au Royaume-Uni en 2019.

Le DIT a ajouté que 60 pour cent de ces emplois étaient en dehors de Londres et du Sud-Est.

Mercredi, Mme Trevelyan devrait rencontrer la secrétaire américaine au Commerce Gina Raimondo et assister à une table ronde sur les femmes dans le commerce organisée par la Chambre de commerce américaine.

Avant la visite de trois jours, Mme Trevelyan a déclaré : « De Teesside à Tulsa, il existe d’énormes opportunités d’approfondir les liens commerciaux au profit des communautés des deux côtés de l’Atlantique.

Elle a ajouté: « Il est maintenant temps de commencer et de renforcer les liens avec notre allié le plus proche. »

La ministre du Commerce, Penny Mordaunt, entreprend également une visite dans plusieurs États du sud-est des États-Unis et de la Californie.

Mme Mordaunt devrait rester aux États-Unis jusqu’au 16 décembre et chercher à accroître la coopération dans des domaines tels que les services, le numérique et l’agriculture.