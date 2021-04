Les espoirs de titre en Serie A de la Juventus et de Cristiano Ronaldo pourraient être mis fin à l’équipe bogey Atalanta qui a un objectif de transfert de Chelsea qu’il a embarrassé et son rival de but Luis Muriel

La Juventus a 12 points de retard sur le leader de la Serie A, l’Inter Milan, et la défaite face à l’Atalanta pourrait bien être le dernier clou dans le cercueil pour Cristiano Ronaldo et ses espoirs de conserver le titre.

Une série de neuf Scudetto consécutifs prendra fin – et ce ne sera probablement même pas proche car Antonio Conte et sa Premier League refusent de se défouler à la maison.

Ronaldo est sur le point de rater un titre de huit championnats

Une sortie des 16 derniers matchs de la Ligue des champions avait déjà rendu la campagne difficile pour la Juve lors de la première d’Andrea Pirlo en tant qu’entraîneur-chef du club.

Atalanta a plus de raisons que la plupart d’aller vaincre la Vieille Dame et de les condamner à un autre terrible week-end en Italie.

Assis juste un point derrière la formation turinoise et essayant de repousser Naples dans la course aux qualifications de la Ligue des champions, les garçons de Bergame ont autant besoin d’une victoire que la Juventus.

Bon travail, ils sont l’équipe bogey de Ronaldo alors!

Ronaldo ne peut tout simplement pas battre Atalanta

Les stars s’alignent pour un autre après-midi frustrant alors que la superstar portugaise n’a pas été en mesure de battre La Dea en cinq tentatives et ne pourra pas les affronter dimanche en raison d’une blessure à la cuisse.

Quatre nuls et une défaite, dans la Coppa Italia 2018/19, seront carrément irritants pour le joueur de 36 ans et il ne pourra pas non plus les aider sur le terrain aujourd’hui.

Il a peut-être marqué trois buts au cours de ces rencontres avec l’Atalanta, mais il a également raté un penalty lors de leur match nul 1-1 en décembre.

Et l’un de ses adversaires a une raison particulière de s’assurer que Ronaldo et la Juve n’obtiennent pas les trois points dimanche.

Robin Gosens était lié à Chelsea l’été dernier mais est resté à Bergame et à l’arrière gauche est l’un des meilleurs joueurs de la division.

Il a neuf buts et cinq passes décisives cette saison, mais il y a une chose qu’il n’a pas réussi à obtenir: le maillot de Ronaldo.

«Après le coup de sifflet final, je suis allé le voir, je ne suis même pas allé dans le public pour fêter ça… mais Ronaldo n’a pas accepté», a révélé Gosens dans son autobiographie «It’s Worth Dreaming».

«Je lui ai demandé:” Cristiano, est-ce que je peux avoir votre chemise? “

Gosens est une star pour Atalanta et pourrait être en mouvement cet été

«Il ne m’a même pas regardé, il a juste dit: ‘Non’. J’étais complètement rougi et honteux. Je suis parti et je me suis senti petit. Vous connaissez ce moment où quelque chose d’embarrassant se produit et vous regardez autour de vous pour voir si quelqu’un l’a remarqué? C’est ce que j’ai ressenti et j’ai essayé de le cacher.

Heureusement, ses coéquipiers étaient là pour lui, achetant une réplique de maillot pour qu’il ne se sente pas trop laissé pour compte à la fin, alors que nous ignorerons que le joueur de 26 ans a déjà une autobiographie.

Gosens voulait la chemise de Ronaldo mais a été refusé

Ronaldo a également un autre ennemi sur ses mains – Luis Muriel.

Ronaldo est peut-être le meilleur buteur de la Serie A avec 25 buts et est prêt à remporter sa première Capocannoniere devant l’attaquant de l’Inter Milan Romelu Lukaku, mais Muriel est un finisseur plus dévastateur.

Muriel est la troisième meilleure buteuse de Serie A

Avec 18 buts en Serie A en seulement 1088 minutes de football (environ 12,1 matchs complets de 90 minutes), comparé aux 25 buts de Ronaldo en 2283 minutes (environ 25,4 matchs complets des années 90, Muriel est dans une forme scandaleuse.

Il marque en moyenne 1,49 buts pour 90 – le meilleur de la Serie A, naturellement, alors qu’il se démarque également dans diverses autres mesures.

Qu’il débute ou quitte le banc, comme il l’a fait 15 fois cette saison, le Colombien pourrait bien être l’homme qui gâcherait la journée de Ronaldo et le ramènerait également à la quatrième place du tableau.