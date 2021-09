Les esprits qui brisent les frontières derrière la musique allemande expérimentale

Grâce en grande partie à l’influence importante de Kraftwerk sur la synth-pop, le hip-hop et les variétés de dance music ultérieures, la musique allemande a depuis longtemps renversé les idées préconçues qui accompagnaient initialement (et de manière insultante) le territoire. Néanmoins, dans certains milieux, il y a encore une tendance ahurissante à tout mettre dans le même sac. Le terrain d’entente entre, disons, Scorpions et Faust est au mieux négligeable, mais l’appellation méprisée « krautrock » n’a guère encouragé l’attente d’une diversité stylistique. (Faust, joyeusement, a renversé le terme avec leur «Krautrock» sarcastiquement monomaniaque de l’album Faust IV de 1973.)

Il est peut-être plus juste de suggérer que les esprits derrière la musique allemande la plus expérimentale de la période de transition entre 1967 et 1976 partageaient un objectif commun. Mis à l’écart et travaillant en grande partie isolément les uns des autres, ils étaient néanmoins unis par une compulsion d’aller de l’avant, d’expérimenter des modes et des moyens d’expression, et par conséquent d’établir un tout nouveau milieu. Ce faisant, ils se séparaient tacitement des archétypes américains et britanniques du rock, de la pop et de la soul qui régnaient auparavant.

Cela dit, il y avait certains totems britanniques et américains dont l’influence alimentait directement le développement de la nouvelle musique allemande. Les bips galactiques solennels de Pink Floyd ont résonné à travers le firmament kosmische; Jimi Hendrixl’audace sonore de ‘s annonçait la révolution, même si sa flamboyance torride trouvait peu d’intérêt dans le contexte plus large du minimalisme basé sur les drones ; et Frank ZappaLe cynisme subversif de s’accompagnait de l’insurrection étudiante alors répandue – à son grand dégoût.

Amon Düül

Fait révélateur, apparaissant aux côtés de Frank Zappa & The Mothers Of Invention au festival Internationale Essener Songtage à Essen, en septembre 1968, trois nouveaux groupes allemands pivots ont montré l’avenir de la musique allemande : Amon Düül, Rêve de mandarine et Gourou Gourou. Le premier d’entre eux était un collectif lâche, vivant en commun dans une maison à Munich et s’agitant par intermittence sur des instruments. Leur composition instable et flottante comprenait des joueurs relativement accomplis et des accompagnateurs décidément moins compétents dont la présence représentait un geste politique ou artistique : de ce fait, le groupe s’est inévitablement scindé en factions.

Leur apparition schismatique à Essen a donné lieu à la formation d’Amon Düül II, apparemment plus musical, dirigé par le guitariste Chris Karrer. Si les jams joyeusement capricieux et obstinément percussifs de l’original Amon Düül’s Psychedelic Underground (1969), Collapsing Singvögel Rückwärts & Co (1969) et Disaster (1972), tous tirés des mêmes sessions de 1968, indiquent une intention volontairement anarchique, Paradieswarts de 1971 Düül est un interlude acido-folk relativement béat (en particulier « Love Is Peace » de 17 minutes).

Pendant ce temps, les trois premiers albums d’Amon Düül II – Phallus Dei (1969), Yeti (1970) et Tanz Der Lemminge (1971) – sont des entités vives et belliqueuses. Le Yeti en particulier est un joyau tapageur du genre – « Eye Shaking King », « Archangel Thunderbird » et « Soap Shop Rock » sont durs, étranges et fascinés.

Gourou Gourou

Comme avec Amon Düül II, Guru Guru a fait un son libérateur qui était marginalement reconnaissable comme rock, bien que donné à plonger avec délire dans des gouffres de bruit. Avec le batteur Mani Neumeier comme figure de proue, Guru Guru vivait en communauté et s’engageait sans réserve dans la polémique radicale de l’époque. Explicitement politisés (et souvent trippants), ils véhiculent avec force l’essence du désordre joyeux sur leur premier album de 1971, UFO, et Känguru de 1972.

Rêve de mandarine

Pour ce qui est de Rêve de mandarine, leur influence durable sur la musique trance (et, comme effet secondaire, le mouvement New Age) est incontestable, mais leurs premiers albums proviennent d’une souche de musique allemande plus profonde et plus sombre qu’on ne s’en souvient souvent. Formé par Edgar Froese en 1967, le line-up initial (avec Froese, le batteur Klaus Schulze et l’extraordinaire anti-musicien Conrad Schnitzler, armé d’un violoncelle et d’une machine à écrire) a poursuivi un sillon résolument libre dans les environs de la serre du Zodiak Free Arts Lab à Berlin, mais ce n’est que lorsque ces deux derniers sont partis et ont été remplacés par Peter Baumann et Christopher Franke que Tangerine Dream est entré dans sa phase de trio de synthés nominalement « classique ». Phaedra de 1974 qui a changé la donne, sorti selon les termes de leur nouveau contrat avec Virgin Records, se bat avec Zeit de 1972 pour être couronné leur chef-d’œuvre ultime, ce dernier dépeignant méthodiquement le continuum espace-temps comme non seulement impressionnant, mais aussi solitaire, terrifiant et inerte.

Klaus Schulze et Conrad Schnitzler

Les anciens membres Schulze et Schnitzler ont également continué à repousser les limites. Après avoir d’abord décampé à Ash Ra Tempel, Schulze s’est lancé dans une longue et prolifique carrière solo, commençant par la manipulation électronique primitive et suprêmement tordue d’Irrlicht (1972). Schnitzler, quant à lui, est resté fidèle à ses principes d’avant-garde sur une gamme vertigineuse de sorties en édition limitée chaotiques et conflictuelles au cours des années suivantes – notamment Rot de 1973, qui (comme Faust IV) contenait un morceau de 20 minutes sur le plan sonore appelé “Krautrock . ”

Schnitzler était également responsable de la co-naissance de Kluster avec son collègue fondateur de Zodiak Free Arts Lab, Hans-Joachim Roedelius, et un participant appelé Dieter Moebius. Ce trio a sorti trois albums abstraits entièrement improvisés (Zwei-Osterei, Klopfzeichen et Eruption, les deux premiers apparaissant, surréaliste, sur Schwann, un label chrétien) avant que Roedelius et Moebius se séparent de Schnitzler et deviennent Cluster – un nom plus doux pour ce qui est finalement devenu un son plus doux parmi les bruits parfois abrasifs issus de la scène musicale allemande du début des années 70. Si Cluster de 1971 et Cluster II de l’année suivante ont emmené le son électronique aussi loin que possible dans une nature hostile, Zuckerzeit de 1974 dégageait un contentement mélodieux, loufoque, proto-synth-pop, révélateur des conditions de vie tranquilles du duo dans une communauté du village de Forst, Basse-Saxe.

NEU ! et Harmonie

En 1973, un visiteur important de la communauté – désormais l’épicentre d’une grande partie de la musique allemande la plus avant-gardiste du début des années 70 – était le guitariste Michael Rother, à l’époque la moitié de NEU ! avec le batteur/firebrand Klaus Dinger. Les deux anciens membres de Kraftwerk, Rother et Dinger étaient polarisés de manière insoutenable en tant que personnalités – le premier serein et mesuré, le second impulsif et extraverti – mais la combinaison a donné une musique séduisante non résolue et hypnotiquement répétitive au cours de leurs trois albums (NEU !, NEU! II et NEU! ’75). Le rythme « motorik » implacable de Dinger a été décrit par son architecte comme « une gerade d’extrémité, comme conduire sur une longue route ou une voie ».

À son arrivée à Forst, Rother entame une collaboration avec Moebius et Roedelius sous le nom d’Harmonia. Si Musik Von Harmonia (1974) était un instantané captivant et aléatoire de la guitare à la rencontre de l’électronique, le Deluxe de l’année suivante rayonnait d’une sensibilité digne, magistrale et synth-pop. Un autre album, Tracks & Traces, a été enregistré avec un Brian Eno en 1976, et sorti en 1997 sous le nom d’Harmonia 76. (Dinger, pour sa part, a déménagé sur le devant de la scène et a formé La Düsseldorf, joliment élégant et vertigineux en 1975, avec son frère Thomas à la batterie et Hans Lampe à l’électronique.)

Kraftwerk

Il semble impensable de mettre en contraste l’identité officielle de la marque Kraftwerk que tout le monde connaît et adore maintenant avec la nature décontractée et tournante du personnel du groupe lorsque Rother et Dinger étaient brièvement à bord. Les tourbillons de flûte Echoplex et l’électronique relativement primitive de Kraftwerk (1970), Kraftwerk 2 (1972) et Ralf Und Florian (1973) donnent peu d’indications sur la perfection stylisée qui émergerait avec Autobahn de 1974 – dont la chanson-titre placide et rationalisée a amené l’allemand la musique au monde entier lorsqu’elle est devenue un hit du Top 30 aux États-Unis et a presque frôlé le Top 10 en Grande-Bretagne.

Les générations successives ne saisiront peut-être jamais pleinement la valeur choquante du son et de l’apparence de Kraftwerk à cette époque : les membres fondateurs Ralf Hütter et Florian Schneider, rejoints par les débutants Karl Bartos et Wolfgang Flür, ont complètement évité les guitares et la batterie pour présenter une ligne de front entièrement électronique. Cheveux courts et habillés comme pour le travail, leur image était un affront exaltant à l’orthodoxie rock, tandis que leur étreinte romantique de la technologie était subtilement soutenue par un pragmatisme d’acier et un sens indéfinissable de nostalgie. Radio-Activity (1975), Trans-Europe Express (1977) et The Man Machine (1978) ont encore affiné leur comportement et leur sonorité, l’album du milieu représentant un sommet idéologique : « Europe Endless », une lettre d’amour existentielle et oniriquement bénigne, a maintenant acquis une couche de sens à peine concevable au moment de l’enregistrement.

Kraftwerk rivalisera toujours avec Can en tant que fournisseur le plus avant-gardiste de musique expérimentale allemande avec la plus longue portée. Formé à Cologne en 1968, la base intensément rythmique de Can impliquait une parenté avec le funk hard de James Brown, mais une musicalité intuitivement inhabituelle et des décisions de mixage inspirées en ont fait un modèle d’altérité. Le double album Tago Mago (1971) les présente sous leur forme la plus immergée et transportée – Side One (“Paperhouse”, “Mushroom” et “Oh Yeah”) jette une pierre dans un avenir encore inaccessible – mais le chuchotement, lévitation Ege Bamyasi (1972) et Future Days (1973) restent également curieusement intemporels et inimitables, quelle que soit leur influence sur toute la philosophie du post-rock.

Faust

Faust a été mentionné en haut de cette pièce, il semble donc juste de la conclure par un hommage à cet ensemble particulièrement subversif, tendrement gâté par le label Polydor jusqu’à ce que la vraie nature de leur «répertoire» insouciant et non commercial devienne apparente. Leur premier album éponyme de 1971, pressé de manière saisissante sur du vinyle transparent et logé dans une pochette transparente à rayons X, était un mélange inquiétant de sons trouvés et manipulés, de brouillage crasseux, d’humour sombre et d’électronique livide. Le suivi, So Far de 1972, a rendu un service du bout des lèvres délicieusement ironique à la notion de formes de chansons conventionnelles (« It’s A Rainy Day, Sunshine Girl », « … In The Spirit »), mais était toujours l’œuvre d’une force ingouvernable. qui gravitait naturellement vers les bords extérieurs.

