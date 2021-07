Les essais de missiles américains mettent en danger la faune marine

07/07/2021 à 8h50 CEST

SPORT.es

L’armée de l’air des États-Unis a publié un nouveau rapport d’impact environnemental sur les tests de missiles à venir, et les résultats ne sont pas bons pour certaines créatures marines. Le nombre de morts estimé des tests comprend 31 224 colonies de coraux et neuf escargots à coquille supérieure. De plus, 219 bénitiers et 324 napoléons

Le rapport indique que les véhicules de rentrée (RV) plongeant dans les eaux près de l’atoll de Kwajalein dans l’océan Pacifique, y compris l’arme de réponse rapide agile (ARRW) AGM-183A, pourraient tuer des milliers de colonies de coraux, des centaines de palourdes et une poignée d’escargots. .

Le rapport lui-même cite encore plus de victimes avec l’inclusion de preuves de dissuasion stratégique au sol (GBSD). qui débutera à la fin de l’année prochaine. Le GBSD est le prochain ICBM conçu pour remplacer les missiles Minuteman III. Jusqu’à présent, aucun rapport n’avait été rédigé sur les conséquences environnementales que pourraient avoir les essais de missiles non nucléaires dans les eaux du Pacifique. Avec ces données, nous pouvons avoir une idée de la catastrophe qu’un bombardement signifie pour la faune.