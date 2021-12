Les essais de phase III de Gennova Biopharma sur le vax Covid à base d’ARNm se termineront en janvier

Gennova est la première société pharmaceutique indienne à développer une plate-forme d’ARNm indigène et la société travaille sur cette plate-forme depuis quatre ans.

Gennova Biopharmaceuticals, une filiale d’Emcure Pharmaceuticals, basée à Pune, est sur le point d’achever ses essais de phase II-III de son vaccin Covid-19 à base d’ARNm. Samit Mehta, président d’Emcure, a déclaré qu’ils prévoyaient de terminer les essais en janvier 2022. La société a demandé la fabrication et le stockage des vaccins à risque, a déclaré Mehta.

Gennova est la première société pharmaceutique indienne à développer une plate-forme d’ARNm indigène et la société travaille sur cette plate-forme depuis quatre ans.

Le gouvernement s’attendait à ce que la société lance le vaccin ce mois-ci et avait estimé obtenir 60 millions de doses du vaccin à ARNm de Gennova d’ici décembre. Il a été difficile d’obtenir des bénévoles. « Nous avions commencé les essais de phase I au plus fort de la deuxième vague. Nous avions besoin de volontaires séronégatifs, quelqu’un qui n’était pas exposé, ce qui était difficile à trouver. Cela a donc pris un peu de temps. Nous n’avions que deux centres à l’époque. Nous avons appris de cette expérience et de la phase III, nous avons 35 centres, donc le rythme de recrutement a été plus rapide », a déclaré Mehta.

Gennova travaillait également sur la technologie de lyophilisation qui permet de stocker son vaccin à ARNm entre 2 et 7 degrés Celsius. Les autres vaccins à ARNm disponibles dans le monde doivent être stockés à moins 20 degrés, ce qui ne convient pas à l’Inde ou aux pays émergents, a déclaré Mehta. Les vaccins coûteraient également moins cher que les vaccins mondiaux existants, a-t-il déclaré.

Avec l’émergence de la nouvelle variante Omicron et l’efficacité des vaccins existants contre la variante incertaine, la société examinerait la demande de doses de rappel. L’entreprise a commencé à examiner cela en interne et le gouvernement nous pousse également à l’examiner, a déclaré Mehta. Les données mondiales suggèrent que les vaccins à ARNm sont des doses de rappel efficaces et également sans danger pour la vaccination pédiatrique, a-t-il déclaré. Cela suivra une fois que le vaccin de base sera approuvé.

Une fois que l’autorisation indienne d’utilisation d’urgence sera délivrée, la société examinera également une liste de l’Organisation mondiale de la santé, car le protocole est conçu de manière à ce que l’OMS le mandate afin d’accélérer le processus.

Vik Thapar, président du développement et de la stratégie de l’entreprise, Emcure, a déclaré qu’une opportunité mondiale pour le vaccin Covid-19 existe toujours car de nombreux pays n’ont vacciné que 5 à 10% de leur population, donc le marché sera là pour le vaccin. L’objectif est d’obtenir l’autorisation d’utilisation d’urgence et cela ouvrira le marché, a déclaré Thapar. Le vaccin à ARNm peut être modifié pour faire face à de nouvelles mutations et pics comme l’Omicron dans un court laps de temps par rapport aux autres vaccins, a déclaré Thapar. Des entreprises comme la nôtre auront un rôle à jouer même si la pandémie devient endémique, a-t-il déclaré. La dose de rappel, la dose pédiatrique et le mélange et l’appariement des doses n’auraient besoin que d’une petite étude de transition, a déclaré Thapar.

Le Drug Controller General de l’Inde avait approuvé l’étude de phase II et de phase III du vaccin en août. Gennova soumettra les données à la DCGI, puis la décision sera prise par le comité d’experts sur les vaccins.

Emcure a réaffecté la capacité de fabrication de vaccins pour fabriquer les vaccins à ARNm Covid-19. Il dispose d’une capacité installée de 200 millions de doses pouvant aller jusqu’à un milliard de doses. Gennova a investi environ Rs 500 crore dans le projet, y compris un financement de Rs 125 crore du gouvernement comme capital d’amorçage et pour la conduite d’essais.

