Les essais de Windows 365 sont désormais verrouillés car tout le monde essaie de l’essayer

Microsoft a apporté Windows 10 à l’iPad il y a quelques semaines, dans ce qui semblait être un exploit extraordinaire. Cependant, vous ne pouvez pas réellement installer Windows sur l’iPad, et Apple ne le permettra jamais. Mais vous pouvez exécuter l’expérience complète de Windows 10 sur n’importe quel appareil connecté à Internet qui prend en charge un navigateur Internet. En effet, Windows 365 s’exécute dans le cloud, permettant aux entreprises de proposer à leurs clients des PC cloud virtuels. Les administrateurs peuvent personnaliser ces ordinateurs cloud en temps réel, offrant le type de mises à niveau et de rétrogradations qui ne sont pas possibles avec de vrais ordinateurs. Microsoft a mis Windows 365 à la disposition des entreprises plus tôt cette semaine, et il n’a pas fallu longtemps pour que la nouvelle expérience Windows se vende. Microsoft l’a confirmé sur les réseaux sociaux, notant que la version d’essai de Windows 365 est verrouillée pour le moment.

Meilleure offre du jour Fire TV Stick 4K vient de bénéficier d’une rare réduction de 20 % – ne manquez pas cette occasion ! Prix ​​catalogue : 49,99 $ Prix : 39,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Il peut sembler impossible qu’un service cloud se vende, mais Microsoft a manqué de capacité cloud pour répondre à la demande massive. Les appareils flambant neufs se vendent régulièrement alors que les entreprises s’empressent de produire en masse plus d’unités. Mais avec un appareil dans le cloud, l’acheteur n’interagit pas avec un appareil physique. Microsoft pourrait théoriquement proposer une infinité d’ordinateurs virtuels Windows 365. Mais, en pratique, c’est impossible.

Microsoft doit disposer d’une infrastructure cloud pour prendre en charge toutes ces sessions Windows 365 simultanées. Et l’entreprise est à court de capacité moins de deux jours après avoir mis Windows 365 à la disposition des entreprises.

Comment fonctionne Windows 365

Les utilisateurs ajoutés à un abonnement d’essai Windows 365 consommeront les ressources de PC virtuel qui leur sont allouées. Les administrateurs ne peuvent configurer que certains aspects clés d’un Cloud PC, notamment le processeur, la RAM et le stockage. Ils peuvent ajouter et supprimer des ressources selon leurs besoins. Ils peuvent également supprimer des personnes.

C’est un excellent type de produit Windows que certaines entreprises pourraient trouver très utile. Plutôt que d’acheter et de maintenir du nouveau matériel pour les employés, certaines entreprises peuvent souhaiter déployer des flottes de PC Cloud virtuels. Chaque employé obtient son Cloud PC unique qui est connecté à Internet rapide. Et ils peuvent accéder à leur PC Windows 365 à partir de n’importe quel appareil pouvant se connecter à Internet. Par conséquent, l’exécution de l’expérience complète de Windows 10 sur iPad est désormais possible.

Mieux encore, le matériel de l’utilisateur n’aura pas d’impact sur les performances de Windows 365. L’expérience Cloud PC est diffusée sur n’importe quel appareil connecté à Internet. C’est la connexion Internet qui compte ici, pas la puissance de l’ordinateur personnel de l’utilisateur.

Microsoft a suspendu le procès

Microsoft n’a pas divulgué tous les détails des prix de Windows 365 à la mi-juillet lorsqu’il a annoncé le service. Mais la société a ouvert l’essai le 3 août, révélant que les locations de Cloud PC commencent à 20 $ par utilisateur et par mois. Le Cloud PC le moins cher dispose d’un processeur, de 2 Go de RAM et de 64 Go de stockage. Le prix monte jusqu’à 24 $ par mois si vous ne possédez pas de licence Windows 10 Professionnel.

C’est un excellent prix de départ, mais il n’est disponible que pour les entreprises. Les utilisateurs réguliers qui rêvent d’un PC Windows à part entière dans le cloud ne peuvent pas accéder à Windows 365. La meilleure partie du service est que les entreprises peuvent l’essayer gratuitement pendant deux mois. Cela aide à expliquer pourquoi Microsoft a vendu toutes ses « unités » d’essai Windows 365.

Nous avons vu une réponse incroyable à #Windows365 et nous devons suspendre notre programme d’essai gratuit pendant que nous mettons à disposition une capacité supplémentaire. Inscrivez-vous ci-dessous pour être informé de la reprise des essais. https://t.co/Q05C7cBWMh – Scott Manchester (@RDS4U) 3 août 2021

Microsoft a tout confirmé sur Twitter. Les entreprises qui n’étaient pas sûres de participer ou non à la version d’évaluation de Windows 365 il y a quelques jours devront désormais attendre. Ils peuvent s’inscrire pour être avertis lorsque les ressources cloud deviennent disponibles.

Meilleure offre du jour Fire TV Stick 4K vient de bénéficier d’une rare réduction de 20 % – ne manquez pas cette occasion ! Prix ​​catalogue : 49,99 $ Prix : 39,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission