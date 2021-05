Les essais du premier vaccin anti-ARN Covid en Inde par Gennova en bonne voie

Gennova a commencé les essais de phase I le mois dernier et a couvert 120 volontaires.

Gennova Biopharmaceuticals, qui travaille sur le premier vaccin à ARNm Covid-19 en Inde, est au milieu des essais de phase I de son vaccin Covid-19 (HGC019). Vikas Thapar, président – développement de l’entreprise et stratégie, Emcure Pharmaceuticals, a déclaré que les essais de phase I seront achevés dans les 45 à 60 prochains jours. Les essais de phase II reprendront après cela et prendront un laps de temps similaire, a-t-il ajouté.

Gennova est une filiale biotechnologique d’Emcure Pharmaceuticals, basée à Pune.

Gennova a commencé les essais de phase I le mois dernier et a couvert 120 volontaires. Ils ont atteint la moitié du chemin et suivent les volontaires pour leur sécurité et leur efficacité. «Une fois que nous aurons beaucoup plus confiance dans le bon déroulement des essais cliniques, nous commencerons probablement à intensifier la fabrication, mais il est difficile de donner un calendrier concret», a déclaré Thapar.

Les vaccins à ARNm montrent certains des résultats d’efficacité les plus élevés que la société ait connus jusqu’à présent. Thapar a déclaré qu’il espérait que le candidat vaccin Gennova serait proche de répondre à ces attentes.

Pendant ce temps, l’entreprise est en mode gestion de projet en termes de ressources nécessaires pour faire fonctionner les lignes de fabrication, les chaînes d’approvisionnement des ingrédients clés et la logistique. Gennova bénéficiera des installations de remplissage et de finition disponibles avec Emcure Pharmaceuticals. «Nous envisageons de réaffecter une grande partie de certaines de ces installations à la montée en puissance de la production de vaccins. En fin de compte, nous pourrions envisager de nouer des partenariats avec des organisations de fabrication sous contrat en Inde ou à l’étranger pour augmenter la fabrication en interne », a déclaré Thapar.

Même si la plate-forme d’ARNm est une nouvelle technologie, l’apprentissage de Gennova devrait provenir de sociétés mondiales comme Pfizer et Moderna qui ont inoculé des millions de personnes avec le vaccin à ARNm aux États-Unis, en Europe et dans d’autres régions du monde. «Nous avons la chance de profiter de cela sur la plate-forme d’ARNm en tant que concept sûr et avons travaillé sur un certain nombre de vaccins pendant des décennies», a déclaré Thapar.

Gennova a reçu 115 crore par le gouvernement et ce financement est basé sur différents jalons atteints et vers des essais cliniques.

