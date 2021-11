Les essais du Vegas Strip Club sont fermés, les organisateurs font référence à Astroworld

Lire du contenu vidéo

Les craintes qu’un essai au club de strip-tease de Las Vegas ne se transforme en un fiasco semblable à celui d’Astroworld obligent les officiels à fermer l’événement, et la vidéo montre les organisateurs craignant ouvertement de se retrouver dans la même situation que Travis Scott.

Club Ice est un nouveau club de strip-tease à Vegas, et les propriétaires ont organisé des essais ouverts pour les danseurs cette semaine au Blume Lounge. On nous dit que plus de 1 000 filles se sont inscrites pour montrer leurs affaires, mais des clients intéressés sont également venus en masse pour regarder les danseurs.

Le problème, c’est qu’il y a trop de gens entassés dans Blume… poussant par l’arrière et serrant les gens devant.

Lire du contenu vidéo

Dans cette vidéo, obtenue par TMZ, vous pouvez entendre l’un des organisateurs de l’événement dire à chacun de prendre du recul pour éviter un éventuel Coup de cœur pour Astroworld situation. Il a crié à la foule : « Vous allez tous essayer de vous piétiner. Vous n’allez pas me poursuivre en justice, en disant ‘Je vous laisse tous faire ça.' »

On nous dit que l’effort n’était toujours pas suffisant et le commissaire des incendies a mis fin à l’audition pour éviter toute blessure potentielle.

La bonne nouvelle – même si les essais ont été écourtés, cela a duré assez longtemps pour que certains danseurs gagnent des places sur la liste du Club Ice.