Les estimations de la valeur nette de David Guetta dépassent les 150 millions de dollars

Plus tôt cette semaine, nous avons annoncé pour la première fois que la superstar DJ David Guetta avait finalisé un partenariat de 100 millions de dollars avec Warner Music Group. Cet accord unique – ainsi que les actifs de propriété intellectuelle existants et un accord immobilier potentiellement lucratif à venir – poussent la valeur nette de David Guetta dans la stratosphère à 9 chiffres.

David Guetta est un DJ, producteur et auteur-compositeur ultra-populaire depuis plus de 20 ans. Mais sa valeur nette augmente soudainement, grâce à un contrat d’enregistrement récemment signé avec Warner Music Group. Cet accord, d’une valeur estimée à au moins 100 millions de dollars, impliquait une importante vente de catalogues d’enregistrements et une participation aux futures redevances.

Warner Music n’a pas divulgué les conditions financières du contrat, mais le Financial Times a rapporté que l’accord valait au total 100 millions de dollars. Cette valorisation couvre à la fois l’achat du considérable catalogue de musique enregistrée de Guetta, ainsi qu’une part dans les futurs enregistrements et projets.

Jean-Charles Carré, le manager de Guetta, a indiqué que plusieurs parties en plus de WMG cherchaient à acheter la propriété intellectuelle. « Beaucoup de gens nous ont approchés pour exprimer leur intérêt pour le catalogue de David », a expliqué Carré. “Nous avons décidé de poursuivre notre partenariat avec Warner car ils ont une connaissance et une passion pour la musique de David, avec une équipe mondiale qui travaille constamment pour la placer dans de nouveaux contextes.”

Alors, comment cela affecte-t-il la valeur nette plus large de David Guetta? En 2015, Forbes a fixé les revenus annuels du DJ à 37 millions de dollars, et plusieurs estimations de la valeur nette ont atteint la barre des 75 à 80 millions de dollars d’ici 2018. Forbes a cité plusieurs résidences à prix élevé à Las Vegas et à Ibiza dans leurs calculs, ainsi qu’en tête d’affiche. spots lors d’événements comme Coachella. Une longue série de succès, y compris ceux impliquant Nicki Minaj, Lady Gaga, Britney Spears et d’autres, génèrent également des flux de revenus considérables, les succès auto-édités produisant également des retours massifs.

Sur la base d’estimations plus récentes, le paiement forfaitaire de 100 millions de dollars de David Guetta de WMG pousse théoriquement sa valeur nette au-delà de 175 millions de dollars. Mais la décision de Guetta de transférer la propriété de la propriété intellectuelle à Warner signifie que le DJ ne récolte plus l’intégralité des revenus de redevances de son catalogue – bien qu’il transforme un actif relativement illiquide en un gain immédiatement réalisé. Selon toute vraisemblance, Guetta a sacrifié une certaine valorisation des bénéfices à long terme pour le paiement forfaitaire immédiat, Warner pariant qu’il peut générer un rendement plus substantiel à long terme.

Guetta bénéficie toujours d’importants flux de revenus provenant d’autres domaines, notamment l’édition, les concerts et les collaborations et projets futurs. Étant donné que les projets futurs sont, par définition, dans le futur, ils ne sont pas calculés dans la valeur nette actuelle du DJ. Mais Guetta a certainement le potentiel de générer de solides flux de revenus à l’avenir.

Au-delà de cela, Guetta se lance également dans l’immobilier coûteux. Pas plus tard que ce matin, Digital Music News a rapporté que le DJ français mettait son condo de Miami sur le marché pour un prix catalogue de 14 millions de dollars. Compte tenu des récents pics sur le marché du logement, il est tout à fait probable que Guetta récupère cette demande – et un gain de 4,5 millions de dollars réalisé après seulement quelques années.