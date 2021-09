Les estimations d’expédition de l’iPad mini 6 commencent à glisser en octobre et novembre

in

Les précommandes de l’iPad mini 6 ont été ouvertes juste après l’événement « California Streaming », les premières commandes arrivant le 24 septembre. Si vous avez attendu aujourd’hui pour essayer d’en précommander un d’ici la semaine prochaine, vous devrez probablement attendre à au moins la deuxième quinzaine d’octobre pour le recevoir de l’Apple Store en ligne.

Selon The Loop’s Dark Mark et confirmé par ., certaines livraisons les plus anciennes d’iPad mini 6 sont désormais repoussées du 19 octobre au 2 novembre.

Si vous essayez de précommander l’iPad mini 6 Space Grey avec 64 Go de RAM et Wi-Fi uniquement, sa livraison est prévue de 4 à 6 semaines à compter de son lancement. En revanche, si vous avez envie de la nouvelle couleur Rose, vous pourrez toujours l’obtenir d’ici le 24 septembre.

Tous les iPad mini 6 de 256 Go avec Wi-Fi + Cellular ont également une date de livraison prévue de 4 à 6 semaines après son lancement. On ne sait pas si ces estimations d’expédition sont dues à la popularité ou à des pénuries d’approvisionnement.

Le fait est que cette tablette était sans doute la star de l’événement “California Streaming”. Avec une refonte et un nouvel écran de 8,3 pouces, il suit l’iPad Air 4 et place le Touch ID sur le bouton du haut.

C’est aussi le seul iPad doté de la puce A15 Bionic. Pour la première fois, l’iPad mini 6 prend désormais en charge l’Apple Pencil de deuxième génération, tout comme les appareils photo améliorés. La caméra principale a 12MP et peut enregistrer des vidéos en 4K tandis que la caméra frontale a un objectif ultra-large avec des capacités Center Stage.

Vous pouvez en savoir plus sur le tout nouvel iPad mini ici.

